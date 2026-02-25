Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: votá a tu candidata favorita para reina nacional

Todas las reinas departamentales ya fueron elegidas y se preparan para la recta final el próximo 7 de marzo en el Teatro Frank Romero Day. Entra a la nota y votá quién querés que sea la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Ya se conoce quiénes son las 18 representantes departamentales que buscarán convertirse en la Reina Nacional de la Vendimia 2026, que será coronada el próximo sábado 7 de marzo en el imponente escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, tras la Fiesta “90 cosechas de una misma cepa”.

Las 18 candidatas a reina nacional de la Vendimia 2026 ingresarán este viernes a primera hora de la mañana al hotel Fuente Mayor, elegido nuevamente para que las chicas convivan en la última semana de competencia.

Se espera que, en medio de la agenda de eventos oficiales, las jóvenes compartan rutinas cargadas de capacitaciones, talleres, charlas y encuentros que buscan prepararlas de la mejor manera para asumir la corona de reina a quien sea electa.

Cada vez falta menos para la fiesta máxima de los mendocinos y en Somos Vendimia Streams estamos conociendo a todas las candidatas que aspiran al cetro nacional. Sus estudios, aspiraciones, a qué dedican su tiempo y también cómo se sienten de cara al 7 de marzo donde vendimia cumplirá 90 años.

Una por una: todas las candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026

María Celeste Sanmartino Reina de la Ciudad de Mendoza

Martina Rocío Arenas Reina de Godoy Cruz

Micaela Canselmo Reina de Lavalle

Priscila Arroyo Reina de Malargüe

Malena Demateis Reina de Santa Rosa

Agustina Giacomelli Reina de Tunuyán

