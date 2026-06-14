Feriado del 15 de junio: cómo funcionarán los comercios en Mendoza

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza informó cómo será el funcionamiento de la actividad comercial durante el feriado nacional de este lunes 15 de junio en toda la provincia.

El próximo lunes 15 de junio será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y, a diferencia de lo que suele ocurrir en otras fechas patrias, gran parte de los comercios de Mendoza mantendrá su actividad.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITYS) entre sus asociados, alrededor del 80% de los locales abrirá sus puertas durante la jornada del feriado.

Desde la entidad indicaron que la modalidad de atención dependerá de cada establecimiento. Mientras algunos comercios trabajarán únicamente durante media jornada, otros atenderán en su horario habitual.

La decisión de mantener la mayoría de los negocios abiertos busca sostener la actividad económica durante el fin de semana largo, que también genera movimiento turístico en la provincia.

De esta manera, tanto los mendocinos como los visitantes que lleguen a la provincia tendrán una amplia oferta de locales comerciales disponibles durante el feriado.

Por qué es feriado el lunes 15 de junio

El feriado corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los protagonistas fundamentales de la Guerra de la Independencia argentina.

Aunque la fecha de su fallecimiento fue el 17 de junio de 1821, este año la conmemoración se trasladó al lunes 15 de junio para conformar un fin de semana largo con fines turísticos.

Güemes murió a los 36 años como consecuencia de una herida de bala recibida durante una emboscada de tropas realistas. La infección que sufrió posteriormente derivó en una gangrena que terminó provocando su fallecimiento. Es recordado como el único general argentino que murió en combate durante la Guerra de la Independencia.