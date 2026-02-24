Somos Vendimia Stream: conocé a Victoria Segura, “yo soy reina, las demás están comentando detrás de un celular”

La Reina de Guaymallén 2026, Victoria Segura, inició su mandato tras una elección marcada por el regreso oficial de la figura de la soberana al departamento. Con 20 años y estudiante de Bioquímica, la joven de Dorrego combina formación, compromiso social y tradición en los 90 años de Vendimia.

La Reina Departamental de Guaymallén 2026, Victoria Segura, representante del distrito de Dorrego, atraviesa sus primeros meses de mandato con una agenda cargada de actividades, capacitaciones y compromisos oficiales. Junto a ella fue coronada como Virreina Departamental de Guaymallén 2026 Natalia Sánchez, del distrito de Jesús Nazareno, en una de las fiestas vendimiales más convocantes del calendario mendocino.

Con 20 años y estudiante de Bioquímica, Victoria se convirtió en la nueva embajadora de uno de los departamentos más populosos de la provincia, en el marco de los 90 años de la Vendimia departamental. Su elección se dio tras un exigente proceso que incluyó examen escrito, formación en historia, cultura y enología, y votación online.

En Guaymallén, el camino hacia la corona comienza mucho antes de la fiesta central. Según detalló la propia reina, más de 200 jóvenes se inscribieron inicialmente y alrededor de 120 rindieron una evaluación escrita sobre historia departamental, cultura, turismo y producción vitivinícola.

Tras esa instancia, 21 candidatas llegaron a la noche final. “Es importante conocer el departamento que representamos”, sostuvo la soberana, quien destacó la formación previa como una herramienta clave para asumir el rol.

El debate por la figura de la reina y el fallo de la Corte

La elección de Victoria se da luego de años de debate institucional en Guaymallén sobre la figura de la reina vendimial. En 2021, el entonces intendente Marcelino Iglesias eliminó el título de “reina”, reemplazándolo por el de representante vendimial.

Sin embargo, tras presentaciones judiciales y reclamos de ex soberanas y vecinos, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió que los atributos y la figura de la reina forman parte del patrimonio cultural de la provincia. De esta manera, el departamento recuperó oficialmente la coronación tradicional.

Consultada sobre el tema, Victoria aseguró que portar los atributos es “un orgullo” y consideró que la discusión permitió actualizar miradas sin perder la tradición. “Más allá de una corona, hay preparación, responsabilidad e inteligencia emocional”, expresó.

Además de su rol institucional, la Reina de Guaymallén 2026 cursa la carrera de Bioquímica en la universidad y es técnica química recibida. Su proyecto vendimial está orientado a la educación infantil y la cultura del vino, con talleres didácticos donde los niños podrán aprender sobre la historia de la Vendimia y elaborar jugo de uva sin alcohol, reforzando el valor cultural de la vitivinicultura.

“Las nuevas generaciones necesitan reconectar con nuestras tradiciones”, explicó, al remarcar la importancia de acercar la Fiesta Nacional de la Vendimia a los más chicos desde una perspectiva educativa.

Con una agenda intensa que incluye actos oficiales, actividades culturales y promoción turística, Victoria Segura se prepara para la convivencia previa a la elección nacional. Guaymallén, reconocido como capital del espumante y sede de importantes polos culturales como el Le Parc, apuesta fuerte a su representación en esta edición.

“Yo ya soy reina, estoy representado a Guaymallén, yo ya estoy cumpliendo mi objetivo”, apuntó Victoria Segura quien añadió que espera con ansias la noche en el Teatro Frank Romero Day.