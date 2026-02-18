Somos Vendimia Stream: conocé a Brunela Julián, la Reina modelo “me dio mucha seguridad”

En una charla íntima y descontracturada en el programa Somos Vendimia Stream, Brunela Julián, Reina de Rivadavia 2026, habló de su coronación, su pasión por el modelaje, su proyecto social y sus sueños de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Con apenas 22 años, la joven combina su reinado con el último año de la Licenciatura en Administración de Negocios y Contador Público, y asegura que todo lo que vive hoy es el resultado de un camino acompañado por su familia y marcado por la disciplina.

Ensayos, emoción y compañerismo

Brunela llegó al estudio directo del ensayo para la Bendición de los Frutos, donde por primera vez se reunieron casi todas las candidatas. “Estuvimos compartiendo mates, ensayando la parte de baile y la entrada, que es sorpresa”, contó entre risas, sin revelar demasiados detalles.

El folclore siempre fue parte de su vida. Aunque no estudió formalmente ese ritmo, creció en una familia donde la música tradicional estuvo presente. “El oído lo tengo entrenado”, dijo, y confesó su admiración por artistas como El Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra.

Su coronación en el marco del festival Rivadavia le Canta al País fue una de las noches más intensas de su vida. “Todavía no termino de caer. Estás en un escenario gigante, con luces, y lo único que ves son las barras y escuchás a tu gente alentándote. Es emocionante”, recordó.

Modelaje, seguridad y estilo propio

Desde chica sintió atracción por la moda. El modelaje no solo la ayudó a perfeccionar su presencia escénica, sino que también le dio seguridad. “No sé si es ventaja, pero sí te da experiencia. Sabés cómo caminar, cómo pararte, qué pose favorece más”, explicó.

Trabajó en desfiles y producciones, y destacó el acompañamiento de profesionales del medio. En cuanto a referentes, mencionó a Carolina Pampita Ardohain y Zaira Nara por su elegancia y estilo refinado.

En Vendimia, asegura que busca un equilibrio entre innovación y respeto por lo que representa la fiesta. Prefiere los tonos cálidos, el blanco, los pasteles y una estética clásica. “No me gusta andar muy escotada. Por una cuestión personal y de lo que representa Vendimia, siento que hay que mantener cierta formalidad”, sostuvo.

Críticas y fortaleza

Como muchas candidatas, Brunela recibió comentarios negativos en redes sociales. Reconoce que al principio le afectaron, sobre todo por la crudeza de algunas palabras. Sin embargo, con el tiempo transformó esa experiencia en fortaleza. “Me ayudó a hacerme más fuerte y a valorar más a la gente que me acompaña”, afirmó.

También destacó la buena relación entre las candidatas y la transparencia del proceso departamental. “Somos 13 personas distintas, pero todas perseguimos el mismo sueño. Siempre se nos inculcó el respeto”.

Un proyecto con foco en la salud

Su proyecto se llama “Vendimia que cuida” y apunta a acompañar a los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, los verdaderos protagonistas de la fiesta. La iniciativa propone articular con profesionales de distintas áreas de la salud para prevenir y atender problemáticas físicas y mentales derivadas de la actividad.

“Ellos ponen el cuerpo y la mente durante todo el año. La idea es ser un puente entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden brindarla”, explicó.

Familia, amor y sueños

Brunela se define como muy familiar. Tiene un hermano de 16 años y asegura que siempre fue protectora. “Desde chica me sentí acompañada. Eso es fundamental para lograr todo esto”, expresó.

En el amor, se considera analítica e indecisa —rasgos que atribuye a su signo, Libra— y prioriza el respeto y la educación. “Me gusta conocer el entorno, las acciones. No todo es lo que se ve en redes”, señaló.

Entre sus gustos personales, disfruta de series vinculadas a la moda como Sex and the City y Emily in Paris, y se muestra abierta a distintos estilos musicales.

De Rivadavia al Teatro Griego

Consultada sobre sus chances de convertirse en Reina Nacional, eligió el número ocho para definir sus posibilidades. “Todas estamos preparadas. Creo que mi oratoria, mi formación y mis ganas de seguir capacitándome pueden sumar mucho”, reflexionó.