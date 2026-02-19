Somos Vendimia Streams: conocé a la Reina de La Paz, “Quiero que se hable de inclusión real y de igualdad de oportunidades”

Ana Laura Roza pasó por El Nueve streams y habló de su historia personal, su proyecto solidario y el orgullo de llevar la banda de La Paz 2026. En la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia, destacó la importancia de la inclusión, el trabajo comunitario y el apoyo de su pueblo.

En el marco de una nueva edición de Somos Vendimia Streams y con la Fiesta Nacional de la Vendimia caa vez más cerca, en esta oportunidad fue el turno de Ana Laura Roza, actual Reina de La Paz 2026, quien compartió detalles de su vida, su vocación y el desafío de representar a uno de los departamentos más alejados del Gran Mendoza.

La joven fue coronada en la fiesta departamental “De La Paz al Mundo”, un nombre que sintetiza el espíritu del departamento: ser la puerta de ingreso a Mendoza desde el Este. “Nos conocemos todos, somos un pueblo tranquilo, solidario y trabajador”, aseguró durante la entrevista.

Ana Laura vive, estudia y desarrolla su actividad social en La Paz. Destacó el acompañamiento permanente de sus vecinos y el orgullo que sintió el departamento cuando en 2023 volvió a obtener una corona nacional después de décadas.

Con 23 años y estudiante de tercer año de Educación Especial, Ana Laura, conocida cariñosamente como “Chichi” en su departamento, encarna el perfil de una reina comprometida con lo social. Su proyecto está vinculado a una ONG paceña que trabaja con niños con discapacidad y que necesita apoyo económico para seguir creciendo. Actualmente, asisten 23 chicos y el objetivo es ampliar la cobertura para evitar que las familias deban trasladarse más de 100 kilómetros para acceder a terapias.

En ese sentido, compartió el estudio con Ana Laura Verde, la última Reina Nacional de la Vendimia surgida de La Paz, quien le brindó consejos sobre cómo afrontar las semanas previas al acto central y el impacto de la exposición pública.

La representante paceña habló también del sistema de votación de la Vendimia, donde el voto del público tiene un peso determinante, y reflexionó sobre el debate que suele abrirse cada año respecto a los criterios de elección. “Creo que lo importante es mostrarse tal cual uno es. El compromiso y la humildad son valores que nos representan como departamento”, expresó.

Durante la charla, también se refirió al orgullo de portar la banda departamental en eventos como la Vía Blanca y el Carrusel, y adelantó que su mensaje estará centrado en la inclusión, la igualdad de oportunidades y la empatía.

Más allá del brillo y la exposición que implica la Vendimia, Ana Laura remarcó que su objetivo principal es utilizar el rol como plataforma para fortalecer el trabajo que ya realiza en el ámbito de la discapacidad. “Quiero que se hable de inclusión real. Que los chicos de mi departamento tengan las mismas oportunidades que en cualquier otro lugar”, sostuvo.

Con el respaldo de su comunidad y el acompañamiento de su familia, la joven paceña se prepara para vivir las semanas más intensas del calendario vendimial, convencida de que la experiencia ya es, en sí misma, un logro colectivo.