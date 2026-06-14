Mendoza decretó dos días de duelo provincial por la muerte de Pocho Sosa

El Gobierno de Mendoza decretó dos días de duelo provincial tras el fallecimiento de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las figuras más destacadas de la música cuyana y referente de la cultura popular de la provincia.

El Gobierno de Mendoza decretó dos días de duelo provincial tras el fallecimiento de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una figura emblemática de la música cuyana y uno de los artistas más reconocidos de la cultura popular mendocina.

La medida fue oficializada este domingo 14 de junio mediante el Decreto Nº 1190, a través del cual las autoridades provinciales destacaron la extensa trayectoria del cantante y su aporte fundamental a la difusión de la identidad cultural de Mendoza.

Con una carrera artística que se extendió durante más de 60 años, Pocho Sosa se convirtió en una de las voces más representativas de la región de Cuyo. Su talento y compromiso con la música popular lo llevaron a trascender las fronteras de Mendoza, convirtiéndose en un referente del cancionero argentino.

A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos por su labor artística y por su permanente trabajo en la promoción de las tradiciones musicales mendocinas, tanto en escenarios nacionales como internacionales.

Como parte de las disposiciones establecidas durante el duelo provincial, las banderas Nacional y de Mendoza permanecerán a media asta en todos los edificios públicos dependientes del Estado provincial.

Además, el Ejecutivo invitó a adherir a la medida a los poderes Legislativo y Judicial, a los municipios mendocinos, a organismos nacionales con sede en la provincia y a distintas instituciones públicas.

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El Gobierno provincial también informó que, a través de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, enviará una copia del decreto junto con una nota de condolencias a los familiares de Pocho Sosa.

La despedida pública a Pocho Sosa en Mendoza

A pedido de la familia, la Legislatura de Mendoza realiza una despedida institucional a Carlos Alberto “Pocho” Sosa en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su invaluable aporte a la cultura mendocina y cuyana este domingo, desde las 13.30 a las 16.30 horas.

La ceremonia se lleva adelante en el Salón Rojo de la Legislatura, donde familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos rinden homenaje a una de las figuras más representativas de la música popular de nuestra provincia.

De esta manera, Mendoza despide a uno de los máximos exponentes de su cultura popular, cuya voz y legado permanecerán ligados para siempre a la identidad cuyana.