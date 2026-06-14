Planazo gratuito en Mendoza: música en vivo, locro, feria y danzas folclóricas en una peña para toda la familia

Este planazo gratuito contará con shows musicales, danzas tradicionales, gastronomía regional y actividades culturales abiertas al público.

Este fin de semana llega un planazo gratuito que combina música, danza, gastronomía regional y tradiciones argentinas

El evento reunirá a destacados artistas del folclore cuyano, agrupaciones de danza y emprendedores locales en una jornada pensada para celebrar la cultura popular y rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia argentina.

Uno de los nombres más destacados de la programación será David “El Diablito” Martínez, considerado uno de los máximos referentes del folclore cuyano. El músico encabezará una grilla artística que incluirá además las presentaciones de Profecía Folk, Cara y Cepa y La Rienda.

La propuesta también contará con espectáculos de danza a cargo de ballets y compañías invitadas, que ofrecerán diferentes cuadros inspirados en las tradiciones argentinas.

Además de los shows, los asistentes podrán disfrutar de un patio gastronómico con locro y otras comidas típicas de la región.

La jornada se completará con una feria de emprendedores y diseñadores mendocinos, junto a una muestra de elementos representativos de la cultura gaucha.

La actividad forma parte de las celebraciones en homenaje al General Martín Miguel de Güemes y busca poner en valor las costumbres, la música y las expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional.

Cuándo y dónde es

La actividad se realizará el próximo lunes 15 de junio desde las 12 horas en el Espacio Pescarmona, en Godoy Cruz.

La entrada es libre y gratuita.