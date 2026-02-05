El Nueve Streams Vendimia: conocé a la reina de Luján de Cuyo Javiera Bravo

Javiera Bravo, estudiante de Medicina y representante de Vistalba, habló en El Nueve Streams sobre su rol como Reina de Luján de Cuyo, sus proyectos sociales y su compromiso con la salud y la Vendimia.

En una nueva edición de El Nueve Streams Vendimia, el público pudo conocer en profundidad a Javiera Bravo, la flamante Reina Departamental de la Vendimia de Luján de Cuyo, una joven mendocina que combina vocación social, amor por la cultura local y una fuerte historia de resiliencia personal. Representante del distrito Vistalba, fue coronada en el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, durante una emotiva celebración en el Parque Ferri.

Con 21 años, próxima a cumplir 22, Javiera Bravo cursa el quinto año de Medicina, toca el violín, disfruta de la cerámica y se define como una apasionada de la música y la comunicación. En diálogo con el ciclo de streaming, destacó que para ella la Vendimia es “el fruto del trabajo constante de los trabajadores vitivinícolas, de manos que cuidan la tierra con dedicación y amor”.

De Vistalba a la corona departamental

La joven fue elegida Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo con 26 votos del público, tras su consagración en la fiesta Alquimia del Malbec. Desde el primer momento, Javiera se mostró agradecida por el acompañamiento y resaltó el clima de compañerismo entre las candidatas, un valor que consideró central en el camino vendimial.

Durante la entrevista, Javiera sorprendió al revelar su costado futbolero: es hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, una pasión heredada de la familia de su novio. “Siempre fui futbolera”, contó, y recordó que en su casa el deporte estuvo presente desde chica.

Uno de los momentos más profundos del programa fue cuando Javiera relató el complejo proceso de cirugías maxilofaciales que atravesó por un problema de salud congénito. Lejos de ocultarlo, lo convirtió en un mensaje de fortaleza y aprendizaje. “Si pude superar eso, hoy puedo enfrentar cualquier desafío”, afirmó.

Esa experiencia se refleja también en su proyecto vendimial, que impulsa junto a la Reina de mandato cumplido: “Manos que salvan en Vendimia”, una iniciativa que busca brindar capacitaciones en RCP, primeros auxilios y educación vial, con foco en la prevención y el cuidado comunitario.

Javiera reconoció que la exposición en redes sociales fue uno de los mayores desafíos tras la coronación. Sin embargo, destacó el apoyo de su familia, amigos y otras reinas, y subrayó la importancia de la empatía y el respeto. “Detrás de una reina hay una persona”, remarcó, en un mensaje que resonó con fuerza entre los espectadores.

