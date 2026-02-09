El Nueve Streams Vendimia: la Reina de Tupungato aseguró que quiere representar la identidad y el trabajo de su pueblo

Micaela Galdame fue elegida como Reina de Tupungato. Representó al distrito de Gualtallaty, que por primera vez en la historia obtuvo la corona departamental. Emoción, debate por el rol de la reina y fuerte acompañamiento popular marcaron una noche que ya palpita la Vendimia 2026.

La Vendimia departamental de Tupungato tuvo este año un condimento especial: además del tradicional espectáculo artístico, la fiesta fue transmitida en vivo, ampliando el alcance del evento y permitiendo que miles de mendocinos siguieran la elección desde distintos puntos de la provincia. Con 44 votos y en representación de Gualtallary, Micaela Galdame fue elegida reina departamental de la Vendimia 2026 y representará al departamento en la Fiesta Nacional, el próximo 7 de marzo.

La elección no solo tuvo impacto por la figura de la flamante soberana, sino también por el significado territorial. Se trata de una zona, reconocida a nivel internacional por su producción vitivinícola en altura, nunca había conseguido una reina departamental.

Micaela destacó que tuvo un fuerte acompañamiento tanto en las redes sociales como en el teatro municipal donde se celebró la fiesta. La campaña digital, el apoyo del distrito y la presencia de vecinos fueron parte del respaldo que impulsó su candidatura.

La joven, de 23 años, es licenciada en Comercio Internacional y con formación en idiomas, remarcó en su primera aparición pública que su objetivo es representar a Tupungato desde un lugar cultural y turístico, poniendo en valor el trabajo del sector vitivinícola y la identidad del departamento. “Siempre fue un sueño ser reina. Siempre admire a las reinas valientes así que tiene que ver con anhelos”, destacó la representante y agregó que ella trata de recordar por qué está la fiesta de la vendimia y cuál es su rol.

La reina contó que atravesó un cambio físico en su vida, y que al momento de presentarse como reina muchos utilizaron calificativos respecto a su peso para hacerla sentir mal. “Mi cambio tuvo que ver con tomar conciencia, cuidarme en la rutina del día a día. Transité una operación, pero estuve súper acompañada”, señaló y remarcó que esto le devolvió confianza en sí misma.

El rol de la reina y el debate vigente

La elección volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el rol de la Reina de la Vendimia. En la transmisión se abordó la evolución de la figura, que históricamente fue asociada a un concurso de belleza, pero que en los últimos años busca consolidarse como una representación cultural y social. “

En ese sentido, tanto la nueva soberana como la ex Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous, quien también participó de la cobertura, coincidieron en la importancia de la preparación, el conocimiento y la capacitación como ejes centrales del reinado.

Tous, que representó a Mendoza durante dos años en contexto de pandemia, destacó que la figura debe entenderse como una embajadora cultural y turística de la provincia, más allá de los estereotipos tradicionales.

Exposición y redes sociales: el lado B de la Vendimia

Otro de los temas que surgió fue el impacto de la exposición pública. Las reinas departamentales y nacionales reconocieron que el cambio de anonimato a visibilidad masiva es abrupto, especialmente en tiempos de redes sociales.

La conversación dejó en evidencia que, junto al reconocimiento y el cariño popular, también aparecen críticas y comentarios agresivos. Frente a eso, las protagonistas coincidieron en la necesidad de fortalecer el acompañamiento y priorizar los mensajes positivos.

Mientras los departamentos avanzan con sus elecciones, ya comienzan a circular versiones sobre los artistas que podrían formar parte de las repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, con posibles noches dedicadas al folclore y la cumbia.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, el clima vendimial ya se siente en Mendoza. Con la elección de las reinas departamentales en marcha.

En Tupungato, mientras tanto, la historia ya quedó escrita: Gualtallary tiene reina y la corona abre una nueva etapa para el departamento del Valle de Uco.