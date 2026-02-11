El Nueve Streams Vendimia: Mara Lizana Muñoz Reina de Junín 2026 habló de la fe y dejó un fuerte mensaje contra el bullying

En el ciclo El Nueve Streams Vendimia, Mara Lizana Muñoz, flamante Reina de Junín 2026, habló sobre el impacto del odio en redes sociales, su rol como catequista y el significado profundo de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza.

La temporada vendimial 2026 no solo está marcada por la expectativa en torno a la elección de la nueva soberana nacional, sino también por un debate que atraviesa a las candidatas: el bullying en redes sociales y los límites de la libertad de expresión. En un nuevo programa de El Nueve Streams, Mara Lizana Muñoz, Reina de Junín 2026, puso el foco en una problemática que crece año tras año y que volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública.

Desde el inicio del calendario vendimial, distintas candidatas manifestaron haber sido blanco de comentarios agresivos, cuestionamientos sobre su cuerpo y ataques personales. Frente a esto, municipios como Las Heras impulsaron campañas de concientización con ex reinas y soberanas actuales bajo una consigna clara: la diferencia entre crítica y violencia.

El debate gira en torno a un punto central: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Para muchas de las protagonistas, el límite está en el daño. “Detrás de cada corona hay una persona”, remarcaron, subrayando que ejercer un derecho también implica responsabilidad.

Durante la entrevista, Mara fue clara: decidió no darles lugar a los comentarios negativos. “Me presenté por decisión propia y elijo no mirar encuestas ni comentarios. Prefiero disfrutar la experiencia”, explicó.

Una reina con fuerte compromiso social y religioso

Con 20 años, estudiante de la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional de Cuyo, Mara combina su rol institucional con una fuerte vocación religiosa. Es catequista en Junín y acompaña a más de 100 jóvenes de entre 15 y 26 años. “La fe me da seguridad, confianza y tranquilidad. Cuando estamos muy cargadas de actividades, es mi sostén, mi descanso en medio de tantas actividades”, sostuvo.

Incluso relató una experiencia personal previa a su elección departamental que interpretó como una señal espiritual, vinculada a la Virgen de la Carrodilla, figura central en la Fiesta Nacional de la Vendimia. “Antes de la fiesta, una compañera estaba rezando el rosario y me sumé. Empecé a rezar, agradecer y a leer la biblia. Ahí Jesús me daba una bendición por lo que estaba viviendo y hablaba de viñateros. Al final decía ciudad y un punto”, relató.

Lejos de esquivar el debate sobre el rol de la mujer en estos espacios, defendió la pluralidad y el respeto: “Así como se respeta a quien no cree, también se debe respetar a quien elige manifestar su fe. Yo respeto a todos”.

Consultada sobre qué significa hoy ser reina, Mara definió dos ejes centrales: visibilidad y acompañamiento. “Somos la cara visible del trabajo de los viñateros, de los contratistas y de quienes sostienen la vitivinicultura. Representamos su esfuerzo”, afirmó.

Junín, uno de los departamentos con mayor superficie cultivada de la provincia, tiene un fuerte vínculo con la producción. La joven remarcó la importancia de acompañar a los productores en un contexto complejo, marcado por reclamos por el bajo precio de la uva.

Además, destacó el compromiso ambiental del departamento, pionero en programas de reciclaje que hoy forman parte de su identidad.

Sobre posibles cambios en la fiesta, Mara fue prudente: “La Vendimia tiene más de 90 años, es parte de nuestra identidad. Más que cambiar, hay que transformar y actualizar sin perder la esencia”.

El debate sobre el rol social de las reinas, la exposición pública y el impacto de las redes atraviesa a toda la generación actual de candidatas. Sin embargo, la Reina de Junín 2026 apuesta a un mensaje claro: respeto, responsabilidad y compromiso.