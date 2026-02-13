Somos Vendimia Stream: conocé a la Reina de Las Heras 2026, “mi abuela estaría muy orgullosa”

Chiara Baciocchi Reina de la Vendimia de Las Heras 2026 habló en Somos Vendimia Stream sobre su historia, su pasión por el automovilismo y el proyecto social que buscará impulsar durante su mandato.

En una noche cargada de emoción y con fuerte acompañamiento del público, Las Heras coronó a sus nuevas soberanas vendimiales. Chiara Baciocchi fue elegida Reina de la Vendimia de Las Heras 2026, mientras que Valentina Nahir Arredondo Peralta recibió el cetro de Virreina. En diálogo con Somos Vendimia Stream, la flamante soberana habló de su historia personal, su pasión por el automovilismo y el proyecto social que buscará impulsar durante su mandato.

Una Reina con perfil propio: familia, automovilismo y compromiso social

Con apenas 21 años, Chiara Baciocchi combina juventud, frescura y determinación. Hincha del deporte automotor desde los cuatro años, contó que fue su padre quien le transmitió la pasión por las carreras. A los 15 comenzó a competir en karting y asegura que la adrenalina de la pista es una de sus grandes pasiones.

“Es mucha tensión y mucha adrenalina, pero me encanta”, explicó al recordar sus años en competencia, donde incluso debió abrirse camino en categorías mayormente masculinas. Sin embargo, más allá del automovilismo, la nueva Reina de Las Heras 2026 tiene claro que su rol implica una fuerte responsabilidad social.

El proyecto de Chiara: “Acompañar para incluir”

Durante la entrevista en Somos Vendimia Stream, la soberana detalló que su proyecto principal se titula “Acompañar para incluir”, una iniciativa orientada a reducir la brecha digital en adultos mayores y personas que necesiten asistencia en trámites tecnológicos.

La propuesta contempla desde gestiones básicas, como sacar turnos online, hasta trámites más complejos. Además, anticipó que trabajará junto a la corte departamental en acciones vinculadas a educación vial y concientización social. “Estoy convencida de que estoy preparada y me sigo preparando. Quiero dar lo mejor”, afirmó.

Vendimia y redes sociales: el desafío de los comentarios negativos

Consultada por el impacto de las redes sociales en el contexto vendimial, Chiara reconoció que durante la etapa previa a la fiesta departamental hubo comentarios negativos. “Se vio mucho antes de la departamental, habían comentarios terribles, pero decidimos no darle importancia”, señaló, destacando el acompañamiento del equipo de prensa y del municipio.

En la charla también participó Wanda Kaliciñski, Reina Nacional de la Vendimia 2012 y referente histórica de Las Heras, quien subrayó la importancia de disfrutar cada momento: “El tiempo pasa muy rápido. Ya es Reina de Las Heras, ahora tiene que ser ella y vivirlo minuto a minuto”.

Chiara no ocultó su costado más sensible al hablar de su familia. Recordó con emoción a su abuela y a su padrino, figuras clave en su vida, y aseguró que los siente presentes en esta nueva etapa.

También destacó el acompañamiento constante de sus padres, hermanos y sobrinos, quienes, según contó, siguen cada paso de su agenda vendimial.

Al ser consultada sobre sus expectativas de cara a la Vendimia Nacional 2026, Chiara fue clara: mantiene intactas sus esperanzas. “Confío plenamente en mí. Voy a dar lo mejor”, aseguró.