El Nueve Streams Vendimia: Lucía Valentina Rosales, la reina de San Martín 2026 que sueña con dejar huella

La reina de San Martín 2026, Lucía Valentina Rosalez, pasó por El Nueve Streams Vendimia y habló de su historia, sus proyectos y el sueño de conquistar la Corona Nacional de la Vendimia. Con formación y fuerte compromiso social, la joven soberana busca dejar su huella y devolverle al Este mendocino el cetro que no consigue desde 2009.

En una nueva edición de El Nueve Streams Vendimia, la protagonista fue Lucía Valentina Rosalez, la actual Reina de San Martín 2026, una joven de 20 años que combina tradición, formación técnica y compromiso social en su camino hacia la Corona Nacional de la Vendimia. Representante de Ingeniero Giagnoni, la soberana del Este mendocino habló de su historia, sus proyectos y el desafío de asumir un rol clave en la cultura provincial.

San Martín es uno de los departamentos con fuerte peso histórico en la Vendimia. A lo largo de los años ha tenido destacadas representantes y hoy vuelve a ilusionarse con una nueva candidata al cetro nacional. En ese contexto, Valentina, como prefiere que la llamen, se mostró cercana, reflexiva y con objetivos claros.

Egresada como maestra mayor de obras y próxima a iniciar la carrera de Arquitectura, Valentina explicó que decidió postularse este año tras finalizar sus estudios secundarios. “Siempre quise ser reina, pero estaba esperando el momento indicado”, contó.

Su proyecto está enfocado en fortalecer los espacios sociocomunitarios en San Martín, promoviendo la escucha activa de los vecinos y articulando acciones vinculadas a la salud mental, la salud bucal y la cultura local, especialmente a través de las danzas folclóricas. Para ella, el rol de la reina trasciende la estética y se centra en el compromiso con la comunidad.

La soberana destacó que su abuelo era contratista, tocaba la guitarra y cantaba folklore, una pasión que sin lugar a duda ella mantiene.

Desde chiquita soñó con ser reina, las veía como “princesas” y ahora le tocó el turno a ella. “Mis profesores saltaban cuando salí electa. Ver a todos ahí con los carteles y con alegría es un recuerdo muy bonito que tengo guardado”, recalcó Valentina quien ya tiene su vino.

La ilusión de romper la racha del Este

San Martín no obtiene la Corona Nacional de la Vendimia desde 2009. La última en lograrlo fue Candela Carrasco, quien dialogó en vivo con el programa y alentó a la joven soberana a disfrutar el proceso más allá del resultado.

Las coincidencias históricas, los 17 años desde la última coronación y algunos guiños simbólicos alimentan la esperanza del departamento. Sin embargo, Valentina dejó en claro que su foco está puesto en vivir la experiencia con intensidad y responsabilidad.

Con una impronta fresca, formación sólida y una mirada social marcada, Lucía Valentina Rosalez se prepara para representar a San Martín en una nueva Fiesta Nacional de la Vendimia, llevando consigo la tradición del Este y la expectativa de todo un departamento que vuelve a soñar.