Somos Vendimia Streams: la Reina de Maipú le dijo “stop al bullying” con un particular vestido

En el marco del ciclo Somos Vendimia Streams, la Reina de Maipú 2026, Julieta Crespi, sorprendió con un fuerte mensaje social: lució un vestido intervenido con frases y reafirmó su compromiso con la prevención de la violencia, especialmente en redes sociales.

La antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya empezó a marcar el pulso de lo que será una temporada atravesada no solo por el color y la tradición, sino también por los debates sociales. En ese contexto, la participación de Julieta Crespi, actual Reina de Maipú, pasó por El Nueve Streams y dejó un mensaje claro: “hay que frenar el bullying y el odio”.

Durante la entrevista, la joven maipucina, estudiante de Administración de Empresas en la UNCuyo, explicó que su proyecto vendimial se centra en la campaña “Maipú Libre de Bullying”, una iniciativa que busca declarar 2026 como el año de la prevención del acoso y promover una convivencia más respetuosa en escuelas y espacios sociales.

Un vestido con mensaje: “Las palabras pesan”

El gesto más contundente fue el vestido que eligió para la transmisión. En la falda podían leerse consignas como “Stop al odio”, “Hay que ser valiente” y “Las palabras pesan”, en alusión directa al impacto de los comentarios en redes sociales y el acoso.

La joven reconoció haber sido testigo de situaciones de exclusión en el ámbito escolar y contó que, en su infancia, sufrió burlas por su altura. “Hoy entiendo que el bullying no siempre es un hecho aislado: es sistemático, repetido y puede tener consecuencias muy profundas”, explicó.

“Las redes son una herramienta muy poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Son muy buenas para la comunicación, pero también los comentarios son una parte bastante negativa”, sostuvo Crespi al referirse a los ataques que muchas candidatas reciben durante el calendario vendimial. “A veces quien escribe no dimensiona la repercusión que tiene lo que dice”, agregó.

“Ser reina no es solo ir en el carro o participar de un acto. Es representar a tu departamento todo el año y trabajar en una causa concreta”, remarcó la reina y destacó el acompañamiento de su corte de reinas.

Durante la transmisión también participó la Virreina Nacional 2022, Juliana Pilot, quien alentó a la candidata a “disfrutar la experiencia y ser auténtica”. El intercambio dejó en evidencia el peso simbólico que tiene el legado vendimial en el departamento.

Uno de los puntos que volvió a aparecer en la conversación fue el nivel de exposición al que están sometidas las candidatas. Ante la pregunta sobre si las reinas deben opinar sobre temas coyunturales, Crespi respondió que están abiertas a responder, pero que también es válido reconocer cuando no se tiene una posición formada.

“No sabemos todo. Somos personas que también aprendemos”, afirmó. “Lo más valorable es lo que podés logar con el reinado. Desde el lugar que hoy ocupo, siento que puedo dejar una huella”, concluyó.