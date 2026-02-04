El Nueve Streams Vendimia: la Reina de San Carlos confesó que sufrió mucho bullying durante la elección

En una entrevista íntima y sin filtros en El Nueve Streams Vendimia, Virginia Gómez Coronel, Reina de la Vendimia de San Carlos 2026, contó que sufrió bullying y mensajes de odio tanto en su adolescencia como tras ser coronada. Con apenas 21 años, habló del impacto emocional de la exposición pública, el rol de las redes sociales y la importancia del acompañamiento.

La reciente coronación de Virginia Gómez Coronel como Reina de la Vendimia de San Carlos no estuvo exenta de momentos difíciles. Lejos del brillo de la corona y los aplausos, la joven estudiante de Lengua y Literatura, de 21 años, decidió abrir su corazón y contar una experiencia que atraviesa a muchas jóvenes expuestas públicamente: el bullying.

En diálogo con El Nueve Streams Vendimia, Virginia relató que el acoso no es algo nuevo en su vida. “Lo viví en la secundaria y volvió a aparecer con mucha fuerza después de la elección”, confesó. Según explicó, los comentarios negativos se intensificaron en redes sociales, donde el anonimato potencia los mensajes de odio y las críticas sin filtro.

“La gente cree que una corona te hace inmune, pero no. Duele, afecta y a veces te paraliza”, expresó la reina sancarlina, quien reconoció que durante los primeros días evitó incluso usar los atributos vendimiales por el rechazo emocional que le generaban las agresiones virtuales.

Virginia aseguró que la exposición pública es una de las partes más complejas del rol vendimial. Aunque destacó el cariño de los vecinos, especialmente de niños y niñas que se acercan con admiración, admitió que el contraste con los comentarios malintencionados fue difícil de manejar.

“Uno dice ‘no mires las redes’, pero es imposible no hacerlo. Ahí entendí que tenía que cambiar la forma de vivir esto, porque si no, no lo iba a disfrutar”, sostuvo. En ese proceso, remarcó la importancia del acompañamiento psicológico, el apoyo de su familia y el respaldo de su entorno más cercano.

“Detrás de cada reina hay una persona, una familia y una historia”, remarcó durante la entrevista, y llamó a reflexionar sobre el uso responsable de las redes y el impacto real que tienen las palabras.

Un reinado con compromiso social

Más allá de su experiencia personal, la Reina de San Carlos destacó que quiere aprovechar la visibilidad de su rol para impulsar proyectos sociales, especialmente vinculados a la salud de las mujeres en zonas rurales, una problemática que conoce de cerca por los testimonios de vecinas de su departamento.

Con un discurso sincero y humano, Virginia dejó en claro que su reinado no solo busca representar la tradición vendimial, sino también dar voz a realidades que necesitan ser escuchadas.

