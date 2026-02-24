Somos Vendimia Streams: conocé la Reina de General Alvear, “es difícil la distancia para las reinas del Sur”

Con 19 años y representante del barrio San Carlos, Mariana Belén Perra Cucatto fue elegida Reina Departamental de General Alvear y ahora se prepara para competir en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, con el desafío de llevar la corona nuevamente al Sur mendocino tras 26 años.

Con apenas 19 años, estudiante de Contador Público y orgullosa de su tierra, Mariana Belén Cucatto fue elegida Reina Departamental de General Alvear en una celebración que convocó a más de diez mil personas. En diálogo con El Nueve Streams, habló sobre la distancia que enfrentan las candidatas del Sur mendocino y el desafío de competir en igualdad de condiciones en la próxima elección nacional.

Una Vendimia multitudinaria en General Alvear

Bajo el nombre “Atuel Abrazo de Vendimia”, la fiesta departamental se realizó con entrada libre y gratuita y volvió a consolidarse como una de las expresiones culturales más convocantes del Sur provincial. Más de diez mil personas acompañaron la elección, donde seis candidatas representaron a distintos distritos alvearenses.

Tras el recuento de votos, Mariana Belén Perra Cucatto, representante del barrio San Carlos, se impuso con 48 sufragios y se convirtió en Reina Departamental de la Vendimia de General Alvear. La virreina fue Aitana García, de Alvear Oeste, con 30 votos.

“Fue un shock enorme, no me lo imaginaba”, confesó la joven soberana al recordar el momento en que escuchó su nombre durante la coronación.

De perfil bajo, Mariana reconoció que uno de los principales desafíos que enfrentan las candidatas del Sur mendocino es la distancia con la Ciudad de Mendoza, donde se concentra la agenda vendimial previa a la elección nacional.

“Por ahí es una complicación porque la gente no puede llegar a acompañarme como me gustaría. A mi familia se le complica. No tenemos mucha hinchada”, explicó, al tiempo que remarcó que siente el apoyo “a la distancia”.

La joven también señaló que no ha podido participar de muchas actividades previas junto a otras candidatas justamente por las dificultades logísticas que implica viajar desde General Alvear. Sin embargo, aseguró que encara la convivencia real con expectativa y entusiasmo.

Una reina joven, estudiante y orgullosa de su tierra

Mariana tiene 19 años y cursa segundo año de la carrera de Contador Público. Reconoce que aceptó la candidatura tras superar miedos vinculados a la exposición pública. “Tenía mucho miedo, pero mi familia me impulsó a animarme”, contó.

Su padre destacó el esfuerzo que implica sostener estudios universitarios desde el Sur provincial. “No es lo mismo que vivir en la Ciudad. Para nosotros es un sacrificio grande”, expresó, visiblemente emocionado.

Consultada sobre qué la define, la soberana resaltó la humildad, la sencillez y el deseo de capacitarse para representar de la mejor manera a su departamento y a Mendoza.

El desafío de romper una racha histórica

General Alvear cuenta con tres reinas nacionales en su historia, pero hace 26 años que no logra la corona mayor. Ese dato genera expectativa en el Sur mendocino y alimenta la ilusión de volver a llevar el cetro a esa región.

“Me gustaría dejar en alto a Mendoza y dar lo mejor de mí para representarlos”, aseguró Mariana, que no oculta su sueño de convertirse en Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Durante la entrevista, la joven también destacó los atractivos de su departamento: bodegas, museos, el río Atuel y la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, uno de los eventos productivos más importantes del país.

“Lo que más me gusta de vivir en Alvear es la paz y la calidad de la gente”, sostuvo, reafirmando el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a los alvearenses.

A semanas de la gran noche en el Teatro Griego Frank Romero Day, Mariana Belén Perra Cucatto se perfila como una de las candidatas que buscarán darle protagonismo al Sur en una Vendimia.