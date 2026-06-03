Oportunidad de empleo en Mendoza: el influencer ruso Parviz sigue buscando personal para su nuevo local

El influencer Parviz junto a su pareja, Abigail Díaz, compartieron nuevos avances de su emprendimiento y confirmó que la apertura está cada vez más cerca. Mientras terminan los preparativos, continúan recibiendo currículums de personas interesadas en sumarse al equipo de trabajo.

El influencer ruso Parviz Benazirov y su pareja, Abigail Díaz, se preparan para abrir un nuevo local en Mendoza.

La pareja, que reúne una importante comunidad de seguidores en redes sociales, compartió en los últimos días nuevos avances de su emprendimiento y confirmó que continúan en la búsqueda de personal.

A través de publicaciones realizadas tanto en sus cuentas personales como en la del futuro local, mostraron parte de los trabajos que vienen realizando para ultimar detalles antes de la inauguración. “Ya tenemos cámaras, estantes, pero seguimos buscando gente para trabajar, así que mándanos tu currículum“, expresaron en uno de los videos compartidos en redes sociales.

Continúa la búsqueda de personal

Si bien todavía no dieron a conocer todos los detalles del emprendimiento, la oportunidad de empleo sigue abierta para quienes deseen formar parte del proyecto.

Según explicaron en publicaciones anteriores, los interesados deben comentar en el video quiénes son, qué experiencia tienen o qué saben hacer, y enviar su currículum para ser considerados en el proceso de selección.

Además, remarcaron que buscan personas comprometidas y con ganas de crecer junto al emprendimiento, al que describen como un proyecto en el que pretenden formar un equipo unido.



Las recientes publicaciones muestran que el local ya se encuentra en una etapa avanzada de preparación. La instalación de cámaras de seguridad, mobiliario y estanterías forma parte de los trabajos que vienen realizando antes de la apertura.

Mientras crece la expectativa entre sus seguidores, Parviz y Abigail mantienen abierta la convocatoria laboral y continúan recibiendo postulaciones para cubrir distintos puestos dentro del nuevo emprendimiento.