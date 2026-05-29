Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de hoteles busca personal de vigilancia

El reconocido complejo de hoteles abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Hilton Mendoza es uno de los hoteles más reconocidos de la provincia y forma parte de un importante complejo que incluye alojamiento, gastronomía y entretenimiento junto a Casino Cóndor de Los Andes.
En esta oportunidad, la firma abrió una oportunidad de empleo para sumar oficiales de seguridad a su equipo de trabajo.
Acerca de la vacante de trabajo
La vacante está destinada a personas para el puesto de vigilancia y control en hotelería, casinos o grandes establecimientos.
La persona seleccionada tendrá tareas vinculadas al resguardo de las instalaciones, control de accesos y seguridad general del complejo. La empresa apunta a perfiles comprometidos, con buena presencia y capacidad para trabajar en turnos rotativos.
Requisitos
- Secundario completo (excluyente).
- Experiencia previa en puestos de seguridad.
- Disponibilidad horaria para turnos rotativos.
- Responsabilidad, compromiso y buena presencia.
- Se valorará experiencia en casinos, hotelería o grandes establecimientos.
- Carnet REPRIV vigente (deseable).
Cómo postular
- Enviar CV con el asunto: “Oficial de Seguridad” + remuneración neta pretendida
- Correo: busquedas@hiltonmendoza.