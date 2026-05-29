Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de hoteles busca personal de vigilancia

El reconocido complejo de hoteles abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Hilton Mendoza es uno de los hoteles más reconocidos de la provincia y forma parte de un importante complejo que incluye alojamiento, gastronomía y entretenimiento junto a Casino Cóndor de Los Andes.

En esta oportunidad, la firma abrió una oportunidad de empleo para sumar oficiales de seguridad a su equipo de trabajo.

Acerca de la vacante de trabajo

La vacante está destinada a personas para el puesto de vigilancia y control en hotelería, casinos o grandes establecimientos.

La persona seleccionada tendrá tareas vinculadas al resguardo de las instalaciones, control de accesos y seguridad general del complejo. La empresa apunta a perfiles comprometidos, con buena presencia y capacidad para trabajar en turnos rotativos.

Requisitos

Secundario completo (excluyente).

Experiencia previa en puestos de seguridad.

previa en puestos de seguridad. Disponibilidad horaria para turnos rotativos.

para turnos rotativos. Responsabilidad, compromiso y buena presencia.

compromiso y buena presencia. Se valorará experiencia en casinos, hotelería o grandes establecimientos.

en casinos, hotelería o grandes establecimientos. Carnet REPRIV vigente (deseable).

Cómo postular