Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de hoteles busca personal de vigilancia

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de hoteles busca personal de vigilancia

Mendoza

El reconocido complejo de hoteles abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Hilton Mendoza es uno de los hoteles más reconocidos de la provincia y forma parte de un importante complejo que incluye alojamiento, gastronomía y entretenimiento junto a Casino Cóndor de Los Andes.

En esta oportunidad, la firma abrió una oportunidad de empleo para sumar oficiales de seguridad a su equipo de trabajo.

Acerca de la vacante de trabajo

La vacante está destinada a personas para el puesto de vigilancia y control en hotelería, casinos o grandes establecimientos.

La persona seleccionada tendrá tareas vinculadas al resguardo de las instalaciones, control de accesos y seguridad general del complejo. La empresa apunta a perfiles comprometidos, con buena presencia y capacidad para trabajar en turnos rotativos.

Requisitos

  • Secundario completo (excluyente).
  • Experiencia previa en puestos de seguridad.
  • Disponibilidad horaria para turnos rotativos.
  • Responsabilidad, compromiso y buena presencia.
  • Se valorará experiencia en casinos, hotelería o grandes establecimientos.
  • Carnet REPRIV vigente (deseable).

Cómo postular

  • Enviar CV con el asunto: “Oficial de Seguridad” + remuneración neta pretendida
  • Correo: busquedas@hiltonmendoza.
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