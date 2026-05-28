Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida tienda de indumentaria deportiva y urbana busca personal

La reconocida tienda vinculada al mundo urbano y deportivo abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Extreme Board Shop es una marca vinculada al mundo urbano y deportivo, especializada en indumentaria, calzado y accesorios.

La firma cuenta con presencia en el Gran Mendoza abrió una oportunidad de empleo ya que buscan incorporar personal para reforzar la atención en sus locales.

Acerca de la vacante

La empresa apunta a incorporar vendedores con actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo

Requisitos

Sexo masculino.

Residir en el Gran Mendoza.

Experiencia mínima y comprobable de 2 años en venta de indumentaria.

mínima y comprobable de 2 años en venta de indumentaria. Perfil dinámico y con actitud para el trabajo en equipo.

y con actitud para el en equipo. Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Cómo postular