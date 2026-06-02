Planazo gratuito en Mendoza: lanzan clases abiertas a todo público para aprender a bailar folclore

El planazo gratuito está dirigido a personas de todas las edades y niveles de experiencia, con el objetivo de acercar el folclore argentino a la comunidad a través de clases abiertas que combinan aprendizaje, actividad física y tradición.

Aprender a bailar una chacarera, una cueca o un gato y, al mismo tiempo, compartir un espacio de encuentro con otras personas será posible gracias a un planazo gratuito.

La iniciativa busca acercar el folclore argentino a la comunidad a través de clases abiertas destinadas tanto a quienes nunca bailaron como a quienes ya tienen experiencia y quieren seguir perfeccionándose.

Además de enseñar los pasos básicos y las principales danzas tradicionales del país, la propuesta apunta a fortalecer el vínculo con las costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad argentina.

Los encuentros se desarrollan en un ambiente recreativo y participativo, donde los asistentes pueden aprender, ejercitarse y disfrutar de la música popular en compañía de vecinos y vecinas del departamento.

La actividad está abierta a personas de todas las edades y no requiere conocimientos previos, por lo que se presenta como una excelente oportunidad para quienes desean iniciarse en el mundo del folclore.

Cuándo y dónde son las clases

Las clases se realizan todos los miércoles a las 18.30 horas.

Lugar: Sede Social Huracán Las Heras, calle 25 de Mayo y Balbín, Las Heras

La participación es libre y gratuita.