Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico busca personal con pocos requisitos

Local gastronómico ubicado en ciudad abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Santa Cafetería es un espacio gastronómico ubicado dentro de Civit House, en la Ciudad de Mendoza.

El local se destaca por su propuesta de cafetería y atención al público en una de las zonas más concurridas de la capital mendocina. Actualmente, la empresa busca ampliar su equipo de trabajo y abrió una oportunidad de empleo.

Acerca de la vacante de empleo

La búsqueda apunta a incorporar personal para tareas vinculadas a la atención al cliente y la operación diaria de la cafetería.

Dónde queda

Emilio Civit 572, Ciudad de Mendoza, dentro de Civit House.

Requisitos

Experiencia laboral previa en cafetería o gastronomía.

laboral previa en cafetería o gastronomía. Flexibilidad y disposición para trabajar en distintos turnos.

y disposición para trabajar en distintos turnos. Excelente comunicación.

Responsabilidad y predisposición para el trabajo en equipo.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante de empleo deberán enviar su currículum a: santacafeteria01@gmail.com