Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido centro de entretenimiento busca personal para distintas áreas

El reconocido complejo de entretenimiento y casino abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Arena Maipú es uno de los espacios de entretenimiento más importantes de Mendoza. El complejo combina casino, gastronomía, espectáculos y eventos.
En esta oportunidad, la empresa abrió nuevas oportunidades de empleo para cubrir distintos puestos.
Camarero eventual
Quienes se incorporen al puesto deberán asistir en eventos y sectores gastronómicos del complejo, colaborando con la atención al público y el servicio durante distintas actividades.
Requisitos
- Experiencia comprobable en gastronomía.
- Residir en zonas cercanas al complejo.
- Disponibilidad horaria full time.
Cómo postular
- Enviar CV a: busquedas@arenamaipu.com.ar
- Asunto: CAMARERO EVENTUAL
Asistentes de slot
El puesto está destinado a personas con perfil orientado al servicio.
La función implica atención al cliente en el sector de slots del casino, brindando asistencia a los visitantes y colaborando en el funcionamiento operativo del área.
Requisitos
- Marcada orientación al servicio.
- Residir en zonas cercanas al complejo.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de mañana, tarde y noche.
- Disponibilidad para fines de semana y feriados.
Cómo postular
- Enviar CV a: busquedas@arenamaipu.com.ar
- Asunto: ASISTENTE DE SLOT EVENTUAL