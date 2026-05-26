Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido centro de entretenimiento busca personal para distintas áreas

El reconocido complejo de entretenimiento y casino abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Arena Maipú es uno de los espacios de entretenimiento más importantes de Mendoza. El complejo combina casino, gastronomía, espectáculos y eventos.

Camarero eventual

En esta oportunidad, la empresa abrió nuevas oportunidades de empleo para cubrir distintos puestos.

Quienes se incorporen al puesto deberán asistir en eventos y sectores gastronómicos del complejo, colaborando con la atención al público y el servicio durante distintas actividades.

Requisitos

Experiencia comprobable en gastronomía.

comprobable en gastronomía. Residir en zonas cercanas al complejo.

al complejo. Disponibilidad horaria full time.

Cómo postular

Enviar CV a: busquedas@arenamaipu.com.ar

Asunto: CAMARERO EVENTUAL

Asistentes de slot

El puesto está destinado a personas con perfil orientado al servicio.

La función implica atención al cliente en el sector de slots del casino, brindando asistencia a los visitantes y colaborando en el funcionamiento operativo del área.

Requisitos

Marcada orientación al servicio.

Residir en zonas cercanas al complejo.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de mañana, tarde y noche.

para trabajar en de mañana, tarde y noche. Disponibilidad para fines de semana y feriados.

Cómo postular