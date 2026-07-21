Mendoza: suspenden las clases presenciales en el turno mañana en estas zonas este martes 21 de julio

La medida alcanza al turno mañana de este martes 21 de julio y afecta a escuelas de todos los niveles y modalidades. Las actividades educativas continuarán de manera virtual en las zonas donde los caminos permanecen intransitables.

Las fuertes nevadas y lluvias que se registran en distintos puntos de la cordillera de Mendoza provocaron la suspensión de las clases presenciales durante el turno mañana de este martes 21 de julio en Malargüe y en varias localidades de alta montaña de Las Heras.

La decisión fue tomada por la Dirección General de Escuelas (DGE) debido a las dificultades para transitar por los caminos de acceso a los establecimientos educativos, como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.

Según informó el organismo, la medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca.

La suspensión se resolvió luego de analizar los registros meteorológicos y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que alertó sobre las complicaciones ocasionadas por las intensas precipitaciones de nieve y lluvia en distintos sectores de la provincia.

Ante la imposibilidad de desarrollar las actividades de manera presencial, la DGE dispuso que los estudiantes continúen con sus tareas educativas a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

La Dirección General de Escuelas aclaró que en el resto de Mendoza las clases se dictarán con normalidad.