¿Tensión en la previa de la final? El Colo Mac Allister reveló la charla privada con su hijo Alexis sobre lo que pasó en el vestuario

El exfutbolista salió a cruzar las especulaciones tras la derrota de la Selección Argentina ante España. Contó el mensaje directo que le envió al mediocampista y respaldó al plantel: “Si hubiese pasado algo, mi hijo me lo decía al toque”.

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 sigue generando repercusiones. En medio de la desazón por no haber alcanzado la cuarta estrella, en las últimas horas comenzaron a circular diversas especulaciones sobre la supuesta charla de vestuario previa al encuentro decisivo.

Para ponerle fin a las teorías y desactivar cualquier tipo de rumor infundado, Carlos “El Colo” Mac Allister rompió el silencio en diálogo con Radio La Red y contó la conversación directa que mantuvo con su hijo, Alexis Mac Allister, titular en el choque en Estados Unidos.

El mensaje de WhatsApp que despejó las dudas

El exdefensor de Boca Juniors y la Selección admitió que él mismo cayó en la trampa de los trascendidos mediáticos, pero que no dudó en consultar directamente a la fuente:

“Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che, qué pasó en el vestuario?’ ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Pero si hubiese pasado algo, mi hijo me lo hubiese dicho al toque porque nosotros siempre estamos hablando. Me dijo que no, que hablaban puramente de salir a jugar: de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba”, explicó el exsecretario de Deportes.

En ese sentido, Mac Allister remarcó que la caída ante el conjunto español respondió únicamente a cuestiones futbolísticas y de desgaste físico: “A veces hay un equipo que jugó mejor que vos. España llegó con una nafta mejor que nosotros, pero la Selección puso todo”.

La tajante reacción de Lionel Scaloni

Los rumores sobre supuestas fricciones internas también llegaron a oídos del propio Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior a la final. Al ser consultado sobre el clima dentro del grupo, el entrenador oriundo de Pujato se mostró visiblemente sorprendido y molesto.

“No sé, no veo redes, chicos. No tengo idea de lo que me decís”, soltó Scaloni en primera instancia. Y cuando le preguntaron si la “Scaloneta” continuaba unida, retrucó de forma contundente: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

Un Mundial “de película” y el cansancio de la delegación

En otro tramo de la entrevista, Carlos Mac Allister describió la odisea logística que significó acompañar al equipo a lo largo de las distintas sedes del certamen en Norteamérica.

Distancias y costos: “Fue un Mundial atípico, complicado, con distancias muy largas y precios locos. Un día dormí en un motel de película donde pensás que te tiran un tiro en la cabeza” .

Propuesta a la FIFA: El Colo propuso que en el futuro se regule el calendario de las finales para que ambos clasificados tengan exactamente la misma cantidad de horas de descanso.

El futuro del DT: Respecto al llanto de Scaloni y los rumores sobre su continuidad, analizó: “Estoy seguro de que está cansado. Un Mundial es estresante. Es momento para tener paz y tranquilidad para tomarse un tiempo y aclarar las ideas”.

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