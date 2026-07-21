Mendoza: en estas zonas suspenden las clases presenciales este martes 21 de julio para el turno tarde

Las condiciones climáticas complicaron el acceso a distintos establecimientos educativos y obligaron a mantener la medida durante la jornada de la tarde. La actividad escolar continuará de forma virtual.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este martes 21 de julio continuará la suspensión de las clases presenciales en Malargüe y Uspallata, debido a las intensas nevadas, lluvias y las dificultades para transitar por los caminos de acceso a las escuelas.

La medida, que inicialmente había sido dispuesta para el turno mañana, se extendió también al turno tarde. La disposición alcanza a las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades ubicadas en el departamento de Malargüe y en Uspallata.

Según informó la DGE, la decisión fue adoptada luego de analizar los registros meteorológicos y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, ante las condiciones climáticas que afectan a distintos sectores de la cordillera mendocina.

Mientras se mantenga la suspensión de la presencialidad, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de Escuela Digital Mendoza, la plataforma educativa utilizada para garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

La medida responde principalmente a la intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas, que dificulta el traslado de alumnos, docentes y personal escolar.

La Dirección General de Escuelas aclaró que la suspensión de las clases presenciales se limita a las zonas afectadas por el temporal.

Por este motivo, en el resto de la provincia de Mendoza el servicio educativo se brinda con total normalidad, sin modificaciones en el dictado de clases.