Acompañamiento Social: ¿vas a cobrar los $78000 en agosto?

El Ministerio de Capital Humano duplicó el plazo de vigencia de Acompañamiento Social. La asistencia continuará, en principio, hasta abril de 2028 y mantendrá el pago mensual de $78.000.

El Ministerio de Capital Humano oficializó una modificación en el programa Acompañamiento Social, una de las iniciativas que reemplazó al extinto Potenciar Trabajo. A través de la Resolución 90/2026, el Gobierno decidió extender la duración del plan, que pasará de 24 a 48 meses.

La medida se conoce en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Volver al Trabajo, luego del fallo judicial que habilitó al Ejecutivo a avanzar con el rediseño de ese programa. Mientras tanto, Acompañamiento Social continuará vigente y ya tiene una nueva fecha estimada de finalización.

Acompañamiento Social continuará hasta abril de 2028

Con la modificación introducida por la Resolución 90/2026, el programa duplicó su período de vigencia.

De esta manera, Acompañamiento Social seguirá funcionando, en principio, hasta abril de 2028.

No obstante, la continuidad del beneficio estará sujeta a diferentes condiciones, entre ellas:

La disponibilidad de partidas presupuestarias.

El cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa.

Las corresponsabilidades que deben cumplir los beneficiarios.

Quiénes pueden cobrar Acompañamiento Social

El programa está dirigido a personas que fueron incorporadas desde el ex Potenciar Trabajo y pertenecen a grupos considerados prioritarios.

Los beneficiarios son:

Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad.

en situación de vulnerabilidad. Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años .

. Titulares provenientes de determinadas Unidades de Gestión del Poder Ejecutivo.

Cuánto paga Acompañamiento Social

Actualmente, el monto del programa se mantiene en:

$78.000 por mes.

De acuerdo con la información difundida, el pago correspondiente a julio ya fue depositado para los beneficiarios.

Requisitos para mantener el beneficio

Para continuar cobrando la prestación, los titulares deben cumplir con distintas obligaciones establecidas por el programa, entre ellas:

Realizar los controles médicos durante el embarazo, cuando corresponda.

Mantener al día el calendario de vacunación de los menores.

Presentar la certificación de escolaridad de niños y adolescentes.

Participar en los cursos del programa Formando Capital Humano.

El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la suspensión o la baja del beneficio.

Qué cambios introdujo la Resolución 90/2026

La nueva normativa mantiene el funcionamiento general del programa, pero incorpora algunas modificaciones importantes:

Extiende la vigencia de 24 a 48 meses .

. Conserva el monto mensual de $78.000 .

. Actualiza los lineamientos operativos del programa.

Mantiene las incompatibilidades y las causales de suspensión o baja para quienes no cumplan con las condiciones exigidas.

Con esta decisión, el Gobierno garantiza la continuidad de Acompañamiento Social por al menos dos años más, mientras define el futuro del resto de los programas sociales que surgieron tras la eliminación de Potenciar Trabajo.