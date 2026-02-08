Vuelta a clases en Mendoza: dónde y cuándo podés conseguir útiles, indumentaria y calzado a precios accesibles

El evento se realizará durante cuatro jornadas en febrero, antes del comienzo de clases, y contará con la venta de artículos escolares e indumentaria a precios accesibles.

A pocas semanas del inicio de clases, la Municipalidad de Las Heras confirmó la realización de la Gran Feria Escolar “Regreso a Clases”, una propuesta que reunirá a más de 150 emprendedores con la venta de útiles, guardapolvos, mochilas, calzado e indumentaria a precios accesibles.

Según informaron desde la comuna, el objetivo es ofrecer alternativas más económicas para las familias que deben equipar a niños y adolescentes de cara al ciclo lectivo 2026, que en Mendoza comenzará el miércoles 25 de febrero.

¿Dónde y cuándo es la Gran Feria Escolar?

El encuentro se desarrollará los días 23, 24, 27 y 28 de febrero, desde las 10 horas, en el Predio Los Pescadores, ubicado en la intersección de Acceso Norte y calle Los Pescadores.

Desde el municipio destacaron que, por la cantidad de participantes, se trata de la feria escolar más grande del Gran Mendoza.

Además de facilitar el acceso a productos esenciales para la escuela, la iniciativa apunta a fortalecer el trabajo de emprendedores locales mediante la venta directa al público.