Mendoza: murió un joven tras ser apuñalado y detuvieron a un sospechoso con antecedentes

La víctima fue encontrada con una herida de arma blanca en la vereda. El presunto autor fue localizado a pocas cuadras con manchas de sangre en la ropa, tiene un amplio prontuario y había recuperado la libertad a fines de diciembre.

Un joven de 21 años fue asesinado durante la madrugada de este sábado en el barrio UEFA, en Tunuyán, y por el hecho detuvieron a un hombre de 32 años señalado como principal sospechoso.

El episodio se registró cerca de la 1.20 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido con un arma blanca en la vereda de una vivienda de la zona.

Al llegar, efectivos policiales encontraron a la víctima con una lesión de gravedad. Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal constató el fallecimiento en el lugar.

Según las primeras averiguaciones y registros del Centro de Monitoreo, el joven había salido desde las inmediaciones del arroyo cercano a calle 25 de Noviembre y se dirigió hacia el barrio ya herido, donde fue auxiliado por vecinos.

Efectivos de la Unidad Investigativa patrullaron la zona y ubicaron a un hombre en las inmediaciones dentro de un aserradero, con manchas de sangre en su ropa. Fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 15.

El sospechoso cuenta con un amplio prontuario delictivo y había salido de la cárcel el pasado 29 de diciembre de 2025.

En la escena trabajaron Policía Científica, Investigaciones y Canes.

La causa quedó bajo investigación.