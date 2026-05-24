Perdió el control del auto, chocó contra un poste y terminó al borde de un canal en Guaymallén: tenía 1,76 de alcohol en sangre

El automovilista perdió el control del vehículo, chocó contra un poste de luz y quedó al borde de un canal. Tenía 1,76 gramos de alcohol en sangre.

Este domingo por la mañana, un hombre de 46 años chocó con su auto contra un poste de luz en Guaymallén. El test de alcoholemia arrojó que conducía con 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió cerca de las 5.57 horas sobre calle Severo del Castillo, a la altura de la Rotonda Salcedo.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un vehículo que había caído a un canal.

Cuando personal llegó al lugar constató que se trataba de un Ford Fiesta que había quedado detenido sobre la orilla del canal, con las ruedas orientadas hacia el Este.

El conductor circulaba hacia el norte y aseguró que no observó la curva, por lo que perdió el dominio del rodado y terminó chocando contra un poste de luz.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial, que realizó el dosaje de alcohol al automovilista. El resultado fue positivo y superaba ampliamente el límite permitido para conducir.

Tras el procedimiento, los efectivos labraron el acta contravencional correspondiente y la intervención quedó a cargo de la Comisaría 35ª de Guaymallén.