Vuelta a clases en Mendoza: ¿cuánto cuesta armar el conjunto del uniforme escolar este año?

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, crece la demanda de guardapolvos y ropa escolar en los comercios del centro. Los precios varían según la prenda y el local.

A medida que se acerca el comienzo del ciclo lectivo en Mendoza, aumentan las consultas de indumentaria escolar en los negocios del centro. Guardapolvos, remeras blancas y conjuntos deportivos vuelven a ser protagonistas en las vidrieras del centro mendocino.

El movimiento comenzó de forma anticipada a fines de enero y se intensificó en los últimos días. La próxima semana regresan los docentes a las escuelas y luego se suman las instancias de recuperación de saberes, por lo que muchas familias optaron por adelantar las compras de este año.

“La mayoría de los colegios de ciudad nosotros los tenemos acá en el local y también un montón de variedad de guardapolvos”, señalaron desde un comercio de la zona céntrica.

Además de la indumentaria, también creció la demanda de mochilas, útiles, cartucheras y accesorios. Cada familia arma su propia estrategia: algunos renuevan el equipo completo, mientras que otros reutilizan prendas del año pasado y compran solo lo indispensable.

“Se vienen, por ejemplo, con todos los pequeños y se llevan todo completo para en el año ya estar tranquilos”, explicó una vendedora.

Precios del uniforme este año

Los valores varían según la calidad y el local. Un conjunto escolar completo de remera, pantalón y campera puede rondar los $70.000, aunque también hay alternativas más económicas.

Las remeras básicas se consiguen desde los $2.900 y las chombas en $4.900, algunos conjuntos parten de los $13.900 en efectivo, los pantalones rondan los $24.500 y las camperas superan los $35.000.

Para atraer clientes, varios comercios ofrecen 10% de descuento por pago en efectivo, además de débito, transferencias y cuotas sin interés con tarjetas bancarias.