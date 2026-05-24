Mendoza: volcó en el Acceso Este y dio positivo en el test de alcoholemia

El conductor perdió el control del auto y volcó sobre la calzada. El dosaje de alcohol arrojó 0,97 gramos por litro de sangre.

Un conductor volcó este domingo por la mañana sobre el Acceso Este, en Maipú, y el test de alcoholemia confirmó que manejaba con alcohol en sangre.

El hecho ocurrió cerca de las 8.54 horas a la altura de calle Medina.

Según la información policial, el hombre circulaba de Oeste a Este en un Volkswagen Gol cuando, a unos 300 metros antes del puente, perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre el costado sur de la calzada.

Tras el accidente, al lugar llegaron efectivos de Policía Vial, personal de Accidentología y uniformados de la jurisdicción para asistir en el procedimiento y ordenar el tránsito en la zona.

El conductor, domiciliado en San Martín, no presentaba lesiones visibles y decidió rechazar la atención médica del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Además, el dosaje de alcohol realizado por personal policial arrojó un resultado positivo de 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre.