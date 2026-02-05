Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de comida rápida busca vigilador

La reconocida cadena mendocina de restaurantes de comida rápida Kingo se encuentra en expansión y lanzó una convocatoria para incorporar vigiladores a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

La empresa Kingo es conocida por ser una de las cadenas de comida rápida de Mendoza, con locales en distintos puntos de la ciudad y un menú orientado al público familiar.

En esta oportunidad, la empresa anunció una nueva búsqueda laboral para sumar personal de seguridad a su equipo de trabajo.

Acerca del puesto

El cargo corresponde a funciones de vigilancia y control dentro de los locales de Kingo.

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo informado por la firma, los aspirantes deben cumplir con los siguientes puntos:

Disponibilidad para trabajar jornada completa.

para trabajar jornada completa. Capacidad para cumplir con turnos rotativos.

rotativos. Experiencia previa en seguridad ( no excluyente ).

previa en seguridad ( ). Responsabilidad y compromiso.

y compromiso. Buena predisposición para el trabajo en equipo.

en equipo. Residencia en la Ciudad de Mendoza.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae por correo electrónico o presentarlo de forma presencial.