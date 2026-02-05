Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de comida rápida busca vigilador

Mendoza

La reconocida cadena mendocina de restaurantes de comida rápida Kingo se encuentra en expansión y lanzó una convocatoria para incorporar vigiladores a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Redacción ElNueve.com

La empresa Kingo es conocida por ser una de las cadenas de comida rápida de Mendoza, con locales en distintos puntos de la ciudad y un menú orientado al público familiar.

En esta oportunidad, la empresa anunció una nueva búsqueda laboral para sumar personal de seguridad a su equipo de trabajo.

Acerca del puesto

El cargo corresponde a funciones de vigilancia y control dentro de los locales de Kingo.

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo informado por la firma, los aspirantes deben cumplir con los siguientes puntos:

  • Disponibilidad para trabajar jornada completa.
  • Capacidad para cumplir con turnos rotativos.
  • Experiencia previa en seguridad (no excluyente).
  • Responsabilidad y compromiso.
  • Buena predisposición para el trabajo en equipo.
  • Residencia en la Ciudad de Mendoza.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae por correo electrónico o presentarlo de forma presencial.

  • Correo de contacto: kingociudad@gmail.com
