Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de comida rápida busca vigilador

La reconocida cadena mendocina de restaurantes de comida rápida Kingo se encuentra en expansión y lanzó una convocatoria para incorporar vigiladores a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
La empresa Kingo es conocida por ser una de las cadenas de comida rápida de Mendoza, con locales en distintos puntos de la ciudad y un menú orientado al público familiar.
En esta oportunidad, la empresa anunció una nueva búsqueda laboral para sumar personal de seguridad a su equipo de trabajo.
Acerca del puesto
El cargo corresponde a funciones de vigilancia y control dentro de los locales de Kingo.
¿Cuáles son los requisitos?
Según lo informado por la firma, los aspirantes deben cumplir con los siguientes puntos:
- Disponibilidad para trabajar jornada completa.
- Capacidad para cumplir con turnos rotativos.
- Experiencia previa en seguridad (no excluyente).
- Responsabilidad y compromiso.
- Buena predisposición para el trabajo en equipo.
- Residencia en la Ciudad de Mendoza.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae por correo electrónico o presentarlo de forma presencial.
- Correo de contacto: kingociudad@gmail.com