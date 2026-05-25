Un mendocino acertó el Quini 6 y ganó más de $3.300 millones: los números que lo hicieron millonario

El afortunado hizo su apuesta en San Martín y se convirtió en uno de los grandes ganadores del histórico sorteo. También hubo premios en dólares por el Mundial 2026.

La suerte golpeó fuerte en Mendoza este domingo luego de que un apostador del departamento de San Martín acertara los seis números del Quini 6 y se llevara un premio multimillonario que supera los $3.310 millones. El impactante premio salió en la modalidad “Revancha” del sorteo N° 3.376 y convirtió al mendocino en uno de los nuevos millonarios del país.

Según informó la Lotería de Santa Fe, organizadora oficial del juego, el ganador realizó su apuesta en una agencia ubicada en San Martín y acertó la combinación que desató la locura entre los jugadores.

Cuáles fueron los números ganadores del Quini 6

La combinación que cambió la vida del mendocino estuvo integrada por los números: 08 – 12 – 15 – 18 – 21 – 36.

El mismo premio también fue compartido con otro apostador de Santo Tomé, en Santa Fe, que realizó exactamente la misma jugada. Cada uno se llevó un pozo de $3.310.683.208,20, uno de los premios más altos de los últimos meses.

Cuánto dinero le queda realmente al ganador

Aunque el monto anunciado supera los $3.300 millones, el ganador no cobrará la totalidad del premio debido a los descuentos impositivos vigentes en Argentina.

Actualmente, los premios de juegos de azar pagan un impuesto del 31% sobre el 90% del total obtenido, por lo que ARCA retiene aproximadamente el 27,9% del monto final.

De esta manera, el mendocino recibiría cerca de: $2.387 millones netos aproximadamente. Además, la agencia donde se realizó la apuesta también recibirá un porcentaje correspondiente al premio estímulo.

Hubo otros ganadores millonarios en el Quini 6

En la modalidad “Siempre Sale”, 13 personas lograron cinco aciertos y cada una obtuvo más de $32 millones. Los números sorteados en esa categoría fueron: 00 – 07 – 21 – 25 – 29 – 35.

Por otra parte, las modalidades “Tradicional Primer Sorteo” y “La Segunda” quedaron vacantes, por lo que los pozos continuarán acumulándose para el próximo sorteo.

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También regalaron viajes al Mundial 2026

Además de los premios millonarios, el Quini 6 entregó este domingo 10 premios especiales de USD 15.000 para viajar al Mundial FIFA 2026. Los ganadores fueron apostadores de distintas provincias argentinas, entre ellas Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos y Salta.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

Tras el millonario premio entregado este domingo, el próximo sorteo del Quini 6 volverá a poner en juego una cifra impactante. Según anticipó la Lotería de Santa Fe, el miércoles se sorteará un pozo estimado de: $2.750 millones.

El monto estará dividido entre las distintas modalidades del juego, que sigue siendo uno de los más elegidos por los argentinos.