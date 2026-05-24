Planazos gratuitos para celebrar el 25 de Mayo en Mendoza: peñas, folclore, comidas típicas y música en vivo

Música en vivo, peñas folclóricas, danza, comidas típicas y actividades para toda la familia formarán parte de los planazos gratuitos que distintos departamentos de Mendoza prepararon para celebrar el 25 de Mayo.
Mendoza se prepara para vivir un nuevo aniversario patrio con múltiples planazos gratuitos al aire libre.
Habrá peñas populares, ballets folclóricos, artistas en vivo, gastronomía típica, chocolate caliente y actividades pensadas para disfrutar en familia en distintos puntos de la provincia.
Gran Pericón Nacional
Más de 150 bailarines, agrupaciones gauchas y artistas locales participarán del Gran Pericón Nacional.
La celebración busca reunir a vecinos y visitantes en una jornada cargada de tradición y cultura popular para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
Además de los espectáculos artísticos, habrá sopaipillas y chocolate caliente para compartir durante el encuentro.
Entre los ballets que formarán parte de la propuesta estarán Retoños, Retumba mi alma, Dejando huellas, Nuevo Cuyo, Renovando sueños, Amaru y MD.
Cuándo y dónde
- Día: Lunes 25 de mayo
- Horario: 10.30 horas
- Lugar: Plaza Departamental 12 de Febrero, Maipú
Peña patria con folklore, gastronomía y mercado emprendedor
Las celebraciones del 25 de Mayo continúan con una gran peña popular que combinará música, danza, comidas típicas y tradición argentina en una jornada gratuita para toda la familia.
La propuesta contará con espectáculos en vivo, mercado de emprendedores, vino, menú patrio y diferentes opciones gastronómicas.
Además, los asistentes podrán llevar reposera, manta y mate para disfrutar cómodamente de cada presentación.
Participarán ballets como Querencia Criolla, Nostalgias Criollas, Raza Criolla, Luna Endiablada, Gualey y el Ballet Municipal, junto a talleres municipales de folklore.
En la grilla artística se destacan La Rienda, Germán Olivares, Sueños Cuyanos y Profecía Folk.
Cuándo y dónde es
- Lunes 25 de mayo
- Desde las 12.30
- Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona
Peña del 25 de Mayo en Potrerillos
En Luján de Cuyo, los festejos patrios llegarán con una peña folclórica en Potrerillos que incluirá música en vivo, ballet, gastronomía y artesanos.
La propuesta contará con las presentaciones del Dúo Nuevo Cuyo, Dúo Ecos del Valle y el Ballet Nuna Tusuy, en una jornada pensada para disfrutar de las tradiciones argentinas en plena montaña mendocina.
Cuándo y dónde es
- Lunes 25 de mayo
- Desde las 12.30
- Plazoleta La Retama, Las Vegas, Potrerillos
Gran Peña en Guaymallén
La Municipalidad de Guaymallén también se sumará a los festejos patrios con una gran peña popular.
La jornada reunirá música, danza y cultura popular con la participación de destacados artistas y ballets mendocinos. Además, habrá patio gastronómico y feria de artesanos.
Entre los artistas confirmados estarán:
- Cuarto Creciente
- La Rienda
- Hermanas Abraham
- Leo Rivero.
También actuarán
- Ballet Etnia
- Ballet Origen Gaucho
- Escuela Municipal de Danzas Guaymallén
- Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza
- Ballet Municipal de Guaymallén
- Orquesta Municipal Tito Francia.
Cuándo es
- Lunes 25 de mayo
- Desde las 12.30 horas
- Espacio Cultural Julio Le Parc