Planazos gratuitos para celebrar el 25 de Mayo en Mendoza: peñas, folclore, comidas típicas y música en vivo

Música en vivo, peñas folclóricas, danza, comidas típicas y actividades para toda la familia formarán parte de los planazos gratuitos que distintos departamentos de Mendoza prepararon para celebrar el 25 de Mayo.

Mendoza se prepara para vivir un nuevo aniversario patrio con múltiples planazos gratuitos al aire libre.

Habrá peñas populares, ballets folclóricos, artistas en vivo, gastronomía típica, chocolate caliente y actividades pensadas para disfrutar en familia en distintos puntos de la provincia.

Gran Pericón Nacional

Más de 150 bailarines, agrupaciones gauchas y artistas locales participarán del Gran Pericón Nacional.

La celebración busca reunir a vecinos y visitantes en una jornada cargada de tradición y cultura popular para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Además de los espectáculos artísticos, habrá sopaipillas y chocolate caliente para compartir durante el encuentro.

Entre los ballets que formarán parte de la propuesta estarán Retoños, Retumba mi alma, Dejando huellas, Nuevo Cuyo, Renovando sueños, Amaru y MD.

Cuándo y dónde

Día: Lunes 25 de mayo

Horario: 10.30 horas

Lugar: Plaza Departamental 12 de Febrero, Maipú

Peña patria con folklore, gastronomía y mercado emprendedor

Las celebraciones del 25 de Mayo continúan con una gran peña popular que combinará música, danza, comidas típicas y tradición argentina en una jornada gratuita para toda la familia.

La propuesta contará con espectáculos en vivo, mercado de emprendedores, vino, menú patrio y diferentes opciones gastronómicas.

Además, los asistentes podrán llevar reposera, manta y mate para disfrutar cómodamente de cada presentación.

Participarán ballets como Querencia Criolla, Nostalgias Criollas, Raza Criolla, Luna Endiablada, Gualey y el Ballet Municipal, junto a talleres municipales de folklore.

En la grilla artística se destacan La Rienda, Germán Olivares, Sueños Cuyanos y Profecía Folk.

Cuándo y dónde es

⁠ Lunes 25 de mayo

Desde las 12.30

⁠ ⁠Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona

Peña del 25 de Mayo en Potrerillos

En Luján de Cuyo, los festejos patrios llegarán con una peña folclórica en Potrerillos que incluirá música en vivo, ballet, gastronomía y artesanos.

La propuesta contará con las presentaciones del Dúo Nuevo Cuyo, Dúo Ecos del Valle y el Ballet Nuna Tusuy, en una jornada pensada para disfrutar de las tradiciones argentinas en plena montaña mendocina.

Cuándo y dónde es

Lunes 25 de mayo

Desde las 12.30

Plazoleta La Retama, Las Vegas, Potrerillos

Gran Peña en Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén también se sumará a los festejos patrios con una gran peña popular.

La jornada reunirá música, danza y cultura popular con la participación de destacados artistas y ballets mendocinos. Además, habrá patio gastronómico y feria de artesanos.

Entre los artistas confirmados estarán:

Cuarto Creciente

La Rienda

Hermanas Abraham

Leo Rivero.

También actuarán

Ballet Etnia

Ballet Origen Gaucho

Escuela Municipal de Danzas Guaymallén

Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza

Ballet Municipal de Guaymallén

Orquesta Municipal Tito Francia.

Cuándo es