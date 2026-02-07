Carne en mal estado en Mendoza: decomisaron 300 kilos en un comercio de Las Heras

El operativo fue realizado por la Policía Rural y Bromatología municipal. Hallaron productos sin identificación, fallas de higiene y medias res sin refrigeración adecuada en una carnicería que funcionaba en el departamento de Las Heras.

Un comercio dedicado a la venta de productos cárnicos en Las Heras fue intervenido por autoridades sanitarias luego de que se detectaran importantes irregularidades en la conservación y trazabilidad de la mercadería.

El procedimiento se llevó adelante en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato y estuvo a cargo de personal de la Policía Rural Delegación Centro, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 36 y agentes de Bromatología municipal.

El objetivo fue constatar el origen de los alimentos y verificar que se cumplieran las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

Durante la inspección, los agentes encontraron en dos freezers distintos productos cárnicos sin rotulación ni datos de procedencia. Además, se observó almacenamiento conjunto de carne vacuna, pollo y achuras, lo que implicaba riesgo de contaminación cruzada.

En el sector de depósito también se detectaron seis medias res que no contaban con la temperatura de frío correspondiente ni con condiciones adecuadas de higiene. El local no disponía de cámara frigorífica, requisito básico para la conservación de este tipo de mercadería.

Ante estas irregularidades, se procedió al decomiso de aproximadamente 300 kilos de carne vacuna, cerdo, achuras y conservas. Las medias res quedaron intervenidas para su evaluación sanitaria y análisis de laboratorio.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal de la Oficina Fiscal N.º 2, los productos fueron tratados por vía administrativa. Posteriormente, la mercadería incautada fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos El Borbollón, donde se realizó su desnaturalización y destrucción, en resguardo de la salud pública.