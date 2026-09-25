Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal para la temporada de verano

Reconocido hotel céntrico abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal para la temporada de verano. Conocé los requisitos y cómo postular.

El Park Hyatt Mendoza Hotel, Casino & Spa ofrece servicios de alojamiento, gastronomía, spa, piscina y casino, además de espacios para eventos. Su propuesta combina servicios de hotelería de lujo con una ubicación estratégica en la capital mendocina.

El establecimiento está ubicado frente a la Plaza Independencia, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, y forma parte de la cadena internacional Hyatt.

De cara a los meses de mayor actividad, el establecimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para la temporada de verano 2026-2027.

La vacante

Park Hyatt Mendoza busca guardavidas para trabajar durante la temporada de verano, que se extenderá del 1 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027, según indica el aviso publicado por el hotel.

La convocatoria está orientada a personas que cuenten con certificación vigente y formación relacionada con la atención de emergencias.

Requisitos

De acuerdo con el aviso, las personas interesadas deberán contar con:

Certificación vigente de guardavidas.

vigente de guardavidas. Formación en RCP y primeros auxilios.

en RCP y primeros auxilios. Inglés, considerado deseable.

Experiencia previa en hoteles, clubes o complejos turísticos, también considerada deseable.

Cómo postularse

Quienes estén interesados en formar parte de la vacante deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: menph-human.resources@hyatt.com