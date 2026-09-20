Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida panadería busca cajera/o con pocos requisitos

Reconocida panadería abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Nüss es una marca mendocina de panadería y pastelería que también cuenta con propuestas de cafetería en sus distintos locales. Su historia comenzó a partir de una tradición familiar vinculada a la cocina y, con el paso de los años, se convirtió en una marca con presencia en distintos puntos de Mendoza.

La empresa ofrece una amplia variedad de productos, entre ellos tortas, tartas, panes, masas dulces y saladas, bizcochería, alfajores y otras opciones de pastelería. También cuenta con productos para desayunos, meriendas y distintos momentos de consumo.

Actualmente, Nüss tiene presencia en diferentes zonas de Mendoza, con locales en Dalvian, Quinta Sección, Álamo, The Market, Alto Dorrego, Rodeo, Vistalba y la Terminal de Ómnibus, según los canales oficiales de la marca.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a uno de sus equipos.

Acerca de la vacante de trabajo

El puesto disponible es para trabajar como cajero/a en mostrador.

La persona seleccionada tendrá contacto con los clientes y deberá encargarse del manejo de caja.



Requisitos

Experiencia en atención al cliente.

en atención al cliente. Experiencia en manejo de caja.

Ser una persona responsable y proactiva.

y proactiva. Buena presencia.

Disponibilidad horaria.

horaria. Capacidad para trabajar en equipo.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán enviar su CV por correo electrónico a NussAltoDorrego@gmail.com.

En el asunto del correo deberán colocar: “CAJERA/ERO”.