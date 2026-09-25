Dolor en la radio argentina: murió “El Negro” González Oro a los 74 años

La radio argentina perdió a una de sus figuras más emblemáticas e influyentes de las últimas décadas. Oscar González Oro falleció a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, ciudad donde se encontraba radicado desde mediados de 2020.

El periodismo y la comunicación argentina están de luto. Este viernes murió a los 74 años en Punta del Este el querido periodista y conductor mendocino Óscar “El Negro” González Oro. Ícono indiscutido de la radio de amplitud modulada y creador del histórico programa El oro y el moro, fue el faro de toda una época dorada del éter, dejando una huella imborrable en audiencias de varias generaciones con su inconfundible voz, carisma y calidez.

Su partida enluta a los medios nacionales y deja una marca imborrable en el corazón de los millones de oyentes a los que acompañó cada mañana durante casi cuarenta años de trayectoria.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, el “Negro” dio sus primeros pasos en los medios locales cuando pasó música en Radio de Cuyo durante sus veranos adolescentes. A pesar de haber intentado seguir carreras universitarias como Abogacía y Psicología, su vocación por el sonido, la música y el micrófono terminó marcando su destino profesional en Buenos Aires.

El fenómeno de “El oro y el moro” y el éxito masivo en la AM

Tras desempeñarse en Radio Del Plata y FM Playa Verde, fue convocado en 1998 por Daniel Hadad para sumarse a Radio 10. Allí, el 4 de enero de 1999, nació El oro y el moro, un ciclo radial que cambió para siempre la segunda mañana de la AM en la Argentina, alcanzando récords históricos de audiencia.

Con una combinación de información al instante, humor, calidez y un histrionismo único forjado en sus años de estudio de teatro, González Oro logró cautivar a cerca de un millón y medio de personas a diario. Por su programa pasaron figuras de la política internacional, mandatarios, artistas de la talla de Ricky Martin, Chayanne o Sandro, creando momentos memorables de la radiofonía nacional bajo su infalible muletilla “¡Dale gasss!”.

Trayectoria en televisión, libros y el cariño popular

Su carisma lo trasladó con igual éxito a la pantalla chica. Integró la histórica mesa de Polémica en el bar junto a Gerardo Sofovich, encabezó Cotidiano en Canal 9 junto a Beto Casella y Baby Etchecopar, y estuvo al frente de ciclos como Posdata, Noches negras, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana. En 2009 volcó su mirada crítica de la realidad en el libro Radiografía de mi país. La Argentina que me duele.

Reconocido con el carnet de locutor del ISER por su impecable trayectoria, el comunicador siempre definió el sentido primordial de su trabajo frente al micrófono con una premisa simple: “Es alegría lo que buscamos volcarle a la gente y, sobre todo, hacerla sentir acompañada”. Su voz resonará para siempre en el recuerdo colectivo de la comunicación argentina.