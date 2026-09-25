Accidente múltiple en el Acceso Sur: hay demoras a la altura de La Gloria y el barrio Huarpe

Más de cuatro vehículos chocaron en el Acceso Sur, a la altura de los barrios La Gloria y Huarpe. El siniestro generó importantes demoras en dirección hacia Maipú y Luján mientras retiraban los rodados afectados.

Un incidente vial involucró a más de cuatro vehículos y generó importantes demoras en el tránsito en el Acceso Sur, a la altura de la pasarela que comunica los barrios La Gloria y Huarpe.

El accidente ocurrió sobre el Acceso Sur, pasando la zona de calle Sarmiento, en dirección hacia Maipú y Luján. Según el reporte desde el lugar, estuvieron involucrados más de cuatro vehículos.

Entre los rodados afectados se encuentra un Volkswagen Voyage, que quedó a un costado de la calzada y comenzó a ser retirado del lugar. También intervino una camioneta Renault.

En tanto, un camión y un Fiat 147 que habían quedado involucrados ya fueron retirados de la zona.

Si bien en un primer momento se temió que se tratara de un accidente de mayor gravedad, desde el lugar indicaron que, hasta el momento, se trataría de un incidente con daños materiales.

Demoras en el Acceso Sur

El tránsito comenzó a acumularse en la zona debido a la presencia de los vehículos y a los trabajos para remover los rodados afectados.

La situación genera demoras importantes para quienes circulan desde el centro y Las Heras hacia el sur provincial, especialmente con destino a Maipú y Luján.

Las autoridades y quienes trabajan en el lugar esperan que, una vez retirado el Volkswagen Voyage, el tránsito pueda comenzar a normalizarse.