Video: así ejecutaron de dos tiros a un hombre de 58 años en un descampado en Maipú

Un terrible crimen sucedió en Gutiérrez, Maipú este jueves por la noche, cerca de las 20.40, en un descampado ubicado en las inmediaciones de Liniers y Bruno Morón. Las cámaras de seguridad cercanas detectaron como un auto Fiat Punto negro se ubicó en un lugar oscuro con dos hombres a bordo (o más), se ven dos detonaciones y uno cae tendido al piso. El autor del disparo vuelve a subir al rodado y escapa por el callejón interno y luego a Bruno Morón para huir hacia el Este a Coquimbito.

La Policía certificó que la víctima es un hombre de 58 años y fue identificada como Rodolfo Miguel Mora. El hombre tenía varios antecedentes penales.

El hecho ocurrió en un callejón interno de un barrio en construcción ubicado en las inmediaciones de Liniers y Bruno Morón, jurisdicción de la Comisaría 29°.

La Policía comunicó que un llamado a la línea de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre tendido en un descampado que solicitaba ayuda.

Ante esta situación, personal policial se desplazó hasta el lugar y amplió el patrullaje hasta localizar a Mora, quien se encontraba inconsciente. El hombre presentaba sangre en las manos y escoriaciones en el rostro.

Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató que la víctima tenía una herida de arma de fuego en la zona del tórax y confirmó su fallecimiento.

En el lugar trabajó el Ayudante Fiscal, quien impartió las directivas correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.