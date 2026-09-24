Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida bodega busca personal de limpieza

Reconocida bodega abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal al área de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postular.

Bodega Los Toneles es una de las bodegas tradicionales de la provincia. Fue fundada en 1922 por la familia Armando y originalmente funcionó bajo el nombre de “Armando Hermanos”. Con el tiempo, pasó a ser conocida como Bodega Los Toneles por los grandes toneles de roble que formaban parte de sus instalaciones.

Ubicada en Guaymallén, sobre el Acceso Este, la bodega conserva su histórica arquitectura y combina la actividad vitivinícola con propuestas gastronómicas, turísticas y culturales. El edificio fue declarado Patrimonio Cultural de Mendoza en 2008, luego de los trabajos de restauración y puesta en valor.

Actualmente, el espacio también alberga propuestas gastronómicas y de enoturismo, además de continuar vinculado a la elaboración y comercialización de vinos.

Acerca de la vacante

La empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal de limpieza.



Requisitos

Para postularse al puesto es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener experiencia comprobable en limpieza.

comprobable en limpieza. Contar con referencias laborales comprobables.

laborales comprobables. Ser mayor de 26 años.

de 26 años. Tener disponibilidad full time.

full time. Contar con flexibilidad horaria.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la búsqueda deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico indicado por la empresa: mantenimiento@bodegalostoneles.com