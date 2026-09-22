Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de servicios de limpieza busca empleada doméstica para incorporación inmediata

Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de servicios de limpieza busca empleada doméstica para incorporación inmediata

Mendoza

Reconocida empresa que brinda servicios de limpieza y mantenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Modo Clean es una empresa dedicada a brindar servicios de limpieza y mantenimiento.

En esta oportunidad, abrió una oportunidad de empleo para incorporar una empleada doméstica.

La incorporación está prevista para realizarse de manera inmediata.

La búsqueda está orientada a mujeres que puedan desempeñarse bajo esta modalidad y que cuenten con experiencia previa en trabajos similares.

Requisitos

Entre las condiciones solicitadas para acceder al puesto se encuentran:

  • Ser mujer y tener entre 45 y 55 años.
  • Contar con al menos tres años de experiencia como empleada doméstica.
  • Presentar referencias laborales comprobables.
  • Tener conocimientos de cocina, requisito indicado como excluyente.
  • Disponibilidad para trabajar bajo la modalidad cama adentro.

El puesto es para trabajar en la zona de Chacras de Coria y la incorporación es inmediata.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden enviar su currículum vitae por correo electrónico a modocleanrrhh@gmail.com.

En el asunto del mensaje deberán colocar: “DOMESTICA CAMA ADENTRO”.

Además, la empresa recibe postulaciones mediante presentación personal en calle 9 de Julio 1160, de 9 a 16.30 horas.

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