Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de servicios de limpieza busca empleada doméstica para incorporación inmediata

Reconocida empresa que brinda servicios de limpieza y mantenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Modo Clean es una empresa dedicada a brindar servicios de limpieza y mantenimiento.

En esta oportunidad, abrió una oportunidad de empleo para incorporar una empleada doméstica.

La incorporación está prevista para realizarse de manera inmediata.

La búsqueda está orientada a mujeres que puedan desempeñarse bajo esta modalidad y que cuenten con experiencia previa en trabajos similares.

Requisitos

Entre las condiciones solicitadas para acceder al puesto se encuentran:

Ser mujer y tener entre 45 y 55 años.

y tener Contar con al menos tres años de experiencia como empleada doméstica.

como empleada doméstica. Presentar referencias laborales comprobables.

comprobables. Tener conocimientos de cocina, requisito indicado como excluyente.

de cocina, requisito indicado como excluyente. Disponibilidad para trabajar bajo la modalidad cama adentro.

El puesto es para trabajar en la zona de Chacras de Coria y la incorporación es inmediata.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden enviar su currículum vitae por correo electrónico a modocleanrrhh@gmail.com.

En el asunto del mensaje deberán colocar: “DOMESTICA CAMA ADENTRO”.

Además, la empresa recibe postulaciones mediante presentación personal en calle 9 de Julio 1160, de 9 a 16.30 horas.