Árboles caídos e incendios entre los saldos del viento Zonda en Mendoza

El fenómeno cordillerano volvió a golpear con fuerza: más de 190 reportes oficiales en distintos puntos de la provincia, con daños que abarcan viviendas, infraestructura y servicios. El Valle de Uco se convirtió en el epicentro de los incidentes, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevas ráfagas.

El viento Zonda volvió a mostrar su carácter extremo en Mendoza y provocó un escenario de emergencia en distintos departamentos. La llegada del fenómeno se dio con ráfagas intensas que comenzaron en la tarde del 24 y se extendieron hasta la madrugada del 25, acompañadas por un marcado aumento de la temperatura y una sequedad que favoreció la propagación de incendios rurales.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se registraron 193 novedades en total. El impacto fue variado: desde árboles y ramas caídas que interrumpieron calles y rutas, hasta postes y cables que dejaron sectores sin suministro eléctrico. También se reportaron voladuras de techos y tres incendios que afectaron viviendas.

El Valle de Uco fue la región más castigada. En Tupungato se contabilizaron 52 incidentes, con caída masiva de árboles y ramas, además de incendios de campo y daños en techos. En Tunuyán se registraron 16 casos, principalmente por árboles derribados, mientras que en San Carlos se sumaron 12 reportes, con un incendio rural y una voladura de techo.

En el norte provincial, Lavalle sufrió 22 incidentes, con nueve incendios de campo y dos viviendas alcanzadas por el fuego, además de postes caídos. En Las Heras se informaron 16 casos, con seis incendios rurales y caída de árboles y postes. El Gran Mendoza también se vio afectado: Guaymallén reportó 14 incidentes, con siete incendios de campo y un caso en vivienda, mientras que Godoy Cruz sumó 7 reportes por caída de árboles y postes.

En el sur, San Rafael registró 13 novedades, con 11 árboles caídos y dos voladuras de techos. General Alvear informó 14 casos, entre postes, cables y árboles derribados. En Malargüe, el viento provocó 4 incidentes, con voladuras de techos y caída de árboles.

Departamentos afectados

Tupungato : árboles, ramas, incendios y voladura de techo (52 casos)

: árboles, ramas, incendios y voladura de techo (52 casos) Lavalle : incendios rurales y viviendas afectadas, caída de postes y árboles (22 casos)

: incendios rurales y viviendas afectadas, caída de postes y árboles (22 casos) Las Heras : incendios de campo y caída de árboles y postes (16 casos)

: incendios de campo y caída de árboles y postes (16 casos) Tunuyán : árboles y postes caídos (16 casos)

: árboles y postes caídos (16 casos) Guaymallén : incendios rurales y una vivienda afectada (14 casos)

: incendios rurales y una vivienda afectada (14 casos) General Alvear : postes, cables y árboles caídos (14 casos)

: postes, cables y árboles caídos (14 casos) San Rafael : árboles caídos y voladuras de techos (13 casos)

: árboles caídos y voladuras de techos (13 casos) San Carlos : incendio rural y voladura de techo (12 casos)

: incendio rural y voladura de techo (12 casos) Maipú : incendios de campo y caída de árboles (10 casos)

: incendios de campo y caída de árboles (10 casos) Godoy Cruz : árboles y postes caídos (7 casos)

: árboles y postes caídos (7 casos) Rivadavia : incendios rurales (5 casos)

: incendios rurales (5 casos) Malargüe : voladuras de techos y árboles caídos (4 casos)

: voladuras de techos y árboles caídos (4 casos) San Martín : incendios rurales (2 casos)

: incendios rurales (2 casos) Luján de Cuyo: cable caído (1 caso)

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alerta naranja el 24 de septiembre y alerta amarilla el 25, anticipando la magnitud del fenómeno.

Las autoridades recomiendan mantener precaución, evitar el uso de fuego al aire libre y circular con cuidado en zonas arboladas. El monitoreo continúa activo ante la posibilidad de nuevas ráfagas en la provincia.