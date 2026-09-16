Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca personal de limpieza con un solo requisito

Empresa de limpieza y seguridad abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Gladio MTZ S.A. es una empresa mendocina que ofrece servicios vinculados a la seguridad y la limpieza.

La compañía brinda soluciones de seguridad privada para empresas y eventos, además de servicios de limpieza profesional para espacios laborales.

Dentro de su propuesta de servicios, Gladio destaca el trabajo orientado a mantener los espacios laborales en buenas condiciones de limpieza y ofrece soluciones para empresas de distintos tamaños y sectores.

En esta ocasión, la empresa abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal de limpieza a su equipo.

Acerca de la vacante

La convocatoria es para trabajar en un edificio ubicado en la zona céntrica.

Requisitos

El principal requisito indicado por Gladio es residir en Gran Mendoza, condición que la empresa señala como excluyente.

Cómo postularse

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán completar el formulario de postulación o escanear el código QR que aparece en el aviso de búsqueda laboral.

Una vez completados los datos solicitados, Gladio informó que se pondrá en contacto con los postulantes.