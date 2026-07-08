Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido grupo hotelero suma personal en distintas áreas

Reconocido grupo hotelero y gastronómico abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal. Conocé los requisitos para cada puesto y cómo postular.
Grupo Huentala es uno de los principales grupos empresariales de Mendoza, con una fuerte presencia en los sectores hotelero, gastronómico, vitivinícola y de entretenimiento.
Entre sus unidades de negocio se destacan Sheraton Mendoza Hotel, Hualta Hotel Mendoza Curio Collection by Hilton, Huentala Hotel, Huentala Wines, Cosmo Casino y diversos emprendimientos gastronómicos.
En esta ocasión, la empresa anunció una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal en dos áreas: guardia de seguridad y bell boy.
Guardia de seguridad
Grupo Huentala busca incorporar personal para el área de seguridad privada.
Requisitos
- Carnet habilitante y actualizado de REPRIV.
- Experiencia previa en seguridad.
- Certificado de buena conducta actualizado.
- Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
- Disponibilidad full time.
Cómo postular
Los postulantes deberán enviar su CV a seleccion@grupohuentala.com.ar, indicando en el asunto “SEGURIDAD”.
Búsqueda de Bell Boy
La empresa también abrió una convocatoria para sumar un bell boy a su equipo hotelero. La búsqueda está orientada a personas proactivas, con vocación de servicio y excelentes habilidades de comunicación.
Requisitos
- Estudios avanzados o finalizados en Turismo y Hotelería.
- Se valorará experiencia previa en hotelería.
- Dominio de portugués y/o inglés (excluyente).
- Disponibilidad full time para trabajar en horarios rotativos.
Qué ofrece la empresa
- Lugar de trabajo en el centro de la ciudad de Mendoza.
- Incorporación inmediata bajo modalidad eventual.
- Posibilidades de desarrollo personal y crecimiento profesional dentro de un entorno dinámico.
Cómo postular
Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum a seleccion@grupohuentala.com.ar, colocando en el asunto del correo “Bell Boy“.