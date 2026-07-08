Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido grupo hotelero suma personal en distintas áreas

Reconocido grupo hotelero y gastronómico abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal. Conocé los requisitos para cada puesto y cómo postular.

Grupo Huentala es uno de los principales grupos empresariales de Mendoza, con una fuerte presencia en los sectores hotelero, gastronómico, vitivinícola y de entretenimiento.

Entre sus unidades de negocio se destacan Sheraton Mendoza Hotel, Hualta Hotel Mendoza Curio Collection by Hilton, Huentala Hotel, Huentala Wines, Cosmo Casino y diversos emprendimientos gastronómicos.

En esta ocasión, la empresa anunció una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal en dos áreas: guardia de seguridad y bell boy.

Guardia de seguridad

Grupo Huentala busca incorporar personal para el área de seguridad privada.

Requisitos

Carnet habilitante y actualizado de REPRIV.

habilitante y actualizado de REPRIV. Experiencia previa en seguridad.

Certificado de buena conducta actualizado.

de buena conducta actualizado. Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

y de comunicación. Disponibilidad full time.

Cómo postular

Los postulantes deberán enviar su CV a seleccion@grupohuentala.com.ar, indicando en el asunto “SEGURIDAD”.

Búsqueda de Bell Boy

La empresa también abrió una convocatoria para sumar un bell boy a su equipo hotelero. La búsqueda está orientada a personas proactivas, con vocación de servicio y excelentes habilidades de comunicación.

Requisitos

Estudios avanzados o finalizados en Turismo y Hotelería.

y Se valorará experiencia previa en hotelería.

previa en hotelería. Dominio de portugués y/o inglés (excluyente).

Disponibilidad full time para trabajar en horarios rotativos.

Qué ofrece la empresa

Lugar de trabajo en el centro de la ciudad de Mendoza.

en el centro de la ciudad de Mendoza. Incorporación inmediata bajo modalidad eventual.

bajo modalidad eventual. Posibilidades de desarrollo personal y crecimiento profesional dentro de un entorno dinámico.

Cómo postular

Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum a seleccion@grupohuentala.com.ar, colocando en el asunto del correo “Bell Boy“.