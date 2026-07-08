Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido grupo hotelero suma personal en distintas áreas

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido grupo hotelero suma personal en distintas áreas

Mendoza

Reconocido grupo hotelero y gastronómico abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal. Conocé los requisitos para cada puesto y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Grupo Huentala es uno de los principales grupos empresariales de Mendoza, con una fuerte presencia en los sectores hotelero, gastronómico, vitivinícola y de entretenimiento.

Entre sus unidades de negocio se destacan Sheraton Mendoza Hotel, Hualta Hotel Mendoza Curio Collection by Hilton, Huentala Hotel, Huentala Wines, Cosmo Casino y diversos emprendimientos gastronómicos.

En esta ocasión, la empresa anunció una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal en dos áreas: guardia de seguridad y bell boy.

Guardia de seguridad

Grupo Huentala busca incorporar personal para el área de seguridad privada.

Requisitos

  • Carnet habilitante y actualizado de REPRIV.
  • Experiencia previa en seguridad.
  • Certificado de buena conducta actualizado.
  • Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
  • Disponibilidad full time.

Cómo postular

Los postulantes deberán enviar su CV a seleccion@grupohuentala.com.ar, indicando en el asunto “SEGURIDAD”.

Búsqueda de Bell Boy

La empresa también abrió una convocatoria para sumar un bell boy a su equipo hotelero. La búsqueda está orientada a personas proactivas, con vocación de servicio y excelentes habilidades de comunicación.

Requisitos

  • Estudios avanzados o finalizados en Turismo y Hotelería.
  • Se valorará experiencia previa en hotelería.
  • Dominio de portugués y/o inglés (excluyente).
  • Disponibilidad full time para trabajar en horarios rotativos.

Qué ofrece la empresa

  • Lugar de trabajo en el centro de la ciudad de Mendoza.
  • Incorporación inmediata bajo modalidad eventual.
  • Posibilidades de desarrollo personal y crecimiento profesional dentro de un entorno dinámico.

Cómo postular

Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum a seleccion@grupohuentala.com.ar, colocando en el asunto del correo “Bell Boy“.

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