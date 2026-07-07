Video: se descrontolaron los festejos en la Peatonal y uno terminó arriba de un árbol

La emoción por la gran remontada de Argentina vs Egipto se trasladó a cada rincón del país. En Mendoza, como siempre, se concentró la mayor cantidad de gente en Peatonal y San Martín y un fanático llegó hasta un árbol.

El desahogo final tras la agónica victoria de Argentina en el partido contra Egipto por 3 a 2 convocó a todos los fanáticos a los puntos neurálgicos de cada provincia para festejar este pase a Cuartos casi como una semifinal o final.

Fue así que la Peatonal de Mendoza se llenó de fanáticos para celebrar y los festejos se extienden durante la tarde noche. En la algarabía de las celebraciones un fanático “poseído” por el fanatismo argentino trepó hasta lo alto de un árbol para festejar. Para este agónico festejó no importó el vértigo, ni la altura ni la inercia lo importante era transmitir la épica del triunfo de Argentina, porque si bien el rival fue Egipto, la selección dio una muestra de carácter para dar vuelta un partido que parecía casi imposible.

Los fanáticos respondieron como el equipo. Empujaron hasta el final y celebraron como si esto hubiese sido una final, porque se vivió así.

Los festejos también se repitieron en otros puntos. En La Alameda se pudo ver a un hombre vestido de fútbol y hasta a “jesucristo” paseando con la camiseta de Argentina y subido a la Scaloneta.