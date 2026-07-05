Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza con pocos requisitos para una estación de servicio

Reconocida red de estaciones de servicio se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Red Mercosur es una empresa dedicada a la operación y gestión de estaciones de servicio y comercios vinculados al sector energético en distintas localidades del país.

En Mendoza, la firma trabaja con bocas de expendio de la red YPF y actualmente abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal de limpieza.

El puesto es para una estación de servicio YPF ubicada en Perdriel, Luján de Cuyo.

Requisitos

Las personas interesadas deberán reunir las siguientes condiciones:

Disponibilidad para trabajar con horarios rotativos.

con horarios rotativos. Actitud activa y predisposición para las tareas.

para las tareas. Se valorará experiencia previa en puestos similares.

Cómo postular

Quienes quieran postular para la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: cvpostulantes@redmercosur.com

En el asunto del mail deberán indicar: Mantenimiento Perdriel.