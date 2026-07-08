Violento robo a una conductora de aplicación: la amenazaron con un arma y le robaron sus pertenencias

El ataque ocurrió en la intersección de Lamadrid y Callejón Moyano, cuando la joven finalizaba un viaje iniciado en Godoy Cruz. El caso quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de Las Heras

La inseguridad volvió a quedar en evidencia tras un violento asalto registrado el martes por la noche. Una mujer de 27 años que trabajaba como conductora para una aplicación de transporte fue sorprendida por un pasajero armado que la intimidó y terminó escapando tras un forcejeo.

De acuerdo con el informe oficial de la Comisaría 16°, el hecho se produjo alrededor de las 21.15 en la intersección de Lamadrid y Callejón Moyano. La víctima, había iniciado el recorrido en Godoy Cruz y al llegar al destino fue abordada por el pasajero, quien la amenazó con un arma de fuego.

En cuestión de segundos, el delincuente logró sustraerle un iPhone 14, su licencia de conducir y una suma de $100.000 en efectivo, antes de darse a la fuga. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras, que trabaja en la identificación del sospechoso y en la reconstrucción del viaje solicitado a través de la aplicación. Una de las hipótesis apunta a que el atacante habría utilizado datos falsos para registrarse como pasajero, lo que complica el rastreo.

La modalidad de robo bajo amenaza de arma preocupa tanto a los conductores como a los usuarios, y genera un clima de inseguridad en los traslados nocturnos. Las autoridades recomiendan a los choferes de aplicaciones extremar precauciones: verificar la identidad de los pasajeros, evitar zonas de escasa iluminación y mantener contacto con familiares o colegas durante los recorridos. También se insta a realizar la denuncia inmediata en caso de ser víctimas de un delito, para facilitar la investigación y la eventual captura de los responsables.

El caso reaviva el debate sobre la seguridad en aplicaciones de transporte y la necesidad de reforzar protocolos de protección para quienes trabajan en este sector. La víctima permanece bajo asistencia tras el violento episodio que la dejó sin pertenencias y con un fuerte impacto emocional.