Buscan una familia para dos hermanos en Mendoza: sueñan con seguir creciendo juntos

El Juzgado de Familia de Guaymallén lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia adoptiva para dos hermanos de 13 y 10 años. Ambos viven en un hogar convivencial, asisten a la escuela, disfrutan de actividades recreativas y el principal objetivo es que puedan permanecer juntos.

El Juzgado de Familia de Guaymallén mantiene abierta una convocatoria pública para encontrar una familia que desee adoptar a dos hermanos de 13 y 10 años que actualmente residen en un hogar convivencial de Mendoza.

La búsqueda apunta a personas, parejas o familias que puedan ofrecerles un entorno estable, afectuoso y respetar el fuerte vínculo que los une.

Los niños cuentan con declaración de adoptabilidad firme y esperan la oportunidad de comenzar una nueva etapa sin separarse.

S. tiene 13 años y cursa séptimo grado en una escuela común. Es reservado, tímido y suele tomarse su tiempo para generar confianza con quienes recién conoce. Sin embargo, quienes conviven con él destacan que, cuando logra sentirse seguro, demuestra ser un adolescente cariñoso, amable y muy afectuoso.

Uno de los rasgos que más lo caracteriza es el enorme cariño y compromiso con su hermano menor. Siempre está atento a sus necesidades, lo acompaña y lo protege.

En el ámbito escolar presenta algunas dificultades de aprendizaje y está a la espera de una evaluación por inconvenientes en el habla. A pesar de ello, goza de buen estado de salud y no necesita medicación ni tratamientos médicos.

En su tiempo libre disfruta de las propuestas recreativas del hogar donde vive. Le gustan las salidas a la plaza, el cine, las visitas al polideportivo, participar de actividades en la iglesia y asistir a distintos talleres.

Su hermano D., de 10 años, tiene una personalidad completamente diferente. Es espontáneo, creativo, pícaro y suele contagiar alegría con sus ocurrencias.

Asiste a quinto grado de una escuela común, donde mantiene una buena relación con docentes y compañeros. También se encuentra en buen estado de salud y no requiere tratamientos médicos.

Además de cumplir con las normas de convivencia y colaborar en las tareas cotidianas, disfruta de las actividades recreativas que organiza el hogar. Entre sus favoritas se encuentran las visitas al polideportivo, los paseos a la plaza, la ludoteca, la iglesia y los talleres que se realizan durante el año.

Desde el Juzgado de Familia de Guaymallén remarcan que ambos hermanos necesitan una familia que les brinde contención, estabilidad y acompañamiento, tanto en sus necesidades materiales como, especialmente, en el aspecto afectivo.

La convocatoria está dirigida a personas, parejas o familias dispuestas a recibir a los dos hermanos y respetar el deseo de que continúen creciendo juntos.

Quienes quieran obtener más información o manifestar su interés en convertirse en su familia pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar.