Qué es eso: un insólito auto recorrió las calles de Mendoza y se volvió viral

Un joven descubrió una Tesla Cybertruck en plena calle y su reacción sorprendió a todos. Cuánto cuesta este exclusivo vehículo y cuánto vale importarlo a Argentina.

Una caminata por las calles de Mendoza terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Un joven registró con su celular el instante en que se cruzó con una Tesla Cybertruck, la revolucionaria camioneta eléctrica diseñada por Elon Musk, y su reacción no tardó en multiplicarse en las redes sociales.

El vehículo, que rompe con todos los diseños tradicionales por su carrocería de líneas rectas y acero inoxidable, llamó inmediatamente la atención del joven, quien decidió grabarlo mientras recorría la ciudad. En pocas horas, el video comenzó a circular entre miles de usuarios, sorprendidos por la presencia de este exclusivo modelo en la provincia.

Aunque para algunos puede tratarse de un vehículo conocido por su repercusión internacional, para muchas personas encontrarse con una Tesla Cybertruck en la vía pública sigue siendo una experiencia poco habitual.

De acuerdo con distintos usuarios en redes sociales, la camioneta fue vista circulando por varias calles del Gran Mendoza y también por el centro de la capital provincial, donde no pasó desapercibida.

Su diseño futurista, completamente diferente al de las pick-ups convencionales, generó todo tipo de comentarios y despertó la curiosidad de quienes la observaron de cerca.

Cuánto cuesta una Tesla Cybertruck

En Estados Unidos, la Tesla Cybertruck se comercializa en tres versiones diferentes, con valores que oscilan entre los 69.900 y los 99.900 dólares, según la configuración elegida.

Las variantes disponibles son:

Dual Motor , con doble motor y tracción integral.

, con doble motor y tracción integral. Premium , también equipada con dos motores y mayor nivel de confort.

, también equipada con dos motores y mayor nivel de confort. Cyberbeast, la versión más potente, con tres motores eléctricos y prestaciones deportivas.

Uno de los aspectos que distingue al modelo es su carrocería construida en acero inoxidable, un material poco habitual en la industria automotriz y que le otorga su característica apariencia metálica.

Cuánto cuesta importar una Cybertruck a Argentina

Traer una Tesla Cybertruck al país implica afrontar una importante carga impositiva además de los costos logísticos.

A los aranceles de importación del 35%, se suman la tasa de estadística, el IVA del 21%, los gastos de transporte marítimo, seguro y logística local.

De esta manera, un vehículo valuado en 100.000 dólares puede alcanzar un costo cercano a los 192.000 dólares una vez nacionalizado. Si la importación es realizada por un concesionario o importador privado, al valor final debe agregarse el margen comercial, lo que puede elevar el precio por encima de los 220.000 dólares.