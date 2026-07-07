Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de kioscos busca personal para atención al público con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de kioscos busca personal para atención al público con pocos requisitos

Mendoza

Reconocida cadena de kioscos abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Open 12 Kioscos, una cadena de tiendas con presencia en Mendoza, abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

La convocatoria está orientada a cubrir puestos de atención al público en sus sucursales.

Requisitos

  • Personal femenino.
  • Tener entre 20 y 28 años.
  • Disponibilidad para trabajar full time.

Cómo postular

Quienes estén interesadas en el puesto de trabajo deberán presentar su CV de manera presencial al Local 47 en Mendoza Shopping el miércoles 8 de julio de 11 a 12 horas.

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